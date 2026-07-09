Предложение: Дискриминацията срещу майките да се признае за отделна форма на насилие

Майчинството все още се възприема като личен избор на жената, въпреки факта, че то е в основата на обществото и икономиката. Това е заключението на специалния докладчик на ООН за насилието срещу жени и момичета, Рим Алсалем. В новия си доклад „Насилие срещу майки“ тя призова майките да бъдат признати за отделна категория, нуждаеща се от защита, както и за преглед на законите, които ефективно прехвърлят тежестта на майчинството върху самите жени.

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Дискриминация

Докладът беше представен на 27 май 2026 г. За подготовката му бяха прегледани 167 предложения от правителства, организации на гражданското общество и други заинтересовани страни, а 60 експерти бяха консултирани. Според Алсалем жените са изправени пред дискриминация не само заради пола, възрастта или социалния си статус, но и защото стават майки. Бременността, раждането, кърменето, грижите за децата и отговорността за тяхното благополучие сами по себе си могат да се превърнат в източник на насилие, икономическа зависимост и отказ от права.

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Липса на данни

Авторът на доклада посочва липсата на данни като един от основните проблеми. В много страни майките дори не се идентифицират като отделна статистическа категория. Това затруднява разбирането колко жени, жертви на убийство, са имали деца, колко често малтретирането на деца се използва за оказване на натиск върху майките или как майчинството влияе върху бедността, загубата на работа и бездомността.

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Подценяване на майчиния труд

Докладът посочва, че обществото продължава да подценява майчинския труд. Жените продължават да прекарват значително повече време в неплатени грижи за деца, отколкото мъжете, но този труд до голяма степен не се отчита. След раждане много от тях се сблъскват с намалени доходи, трудности в кариерата и финансова зависимост. Според доклада приблизително 24% от жените напускат пазара на труда през първата година след раждането, а десет години по-късно 15% от майките никога не са се върнали на платена работа.

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Наказание за майчинство

ООН също така обръща внимание на така нареченото „наказание за майчинство“ – намаляване на заплатите, трудности с кариерното развитие, нестабилна заетост и икономическа зависимост от партньор. Подчертава се, че неплащането на издръжка за дете не е просто семеен конфликт, а форма на икономическо насилие, чиито последици се понасят както от жената, така и от детето.

„Майчинството остава значително подценявано и погрешно представяно като личен избор, а не като обществено благо, изискващо признание и подкрепа от обществото и държавните институции“, се посочва в доклада.

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Според експерти на ООН положението е особено тежко за майките, живеещи в бедност, мигрантите, бежанците и жените, напуснали затвора. Те са по-склонни да се сблъскат със здравословни проблеми, следродилна депресия, недостиг на жилища и риск от раздяла с децата си.

Международна помощ

Докладът също така дава пример за последиците от намалената международна помощ. „През 2025 г. чуждестранната помощ на САЩ за майчино и детско здраве в 12 държави е намалена с приблизително 88 процента, или поне 740,3 милиона долара.“ „Това може да засегне до 16,8 милиона бременни жени годишно и да доведе до 510 000 допълнителни смъртни случая на майката до 2040 г.“, отбелязва Алсалем.

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Основната идея на доклада е да се спре третирането на проблемите на майките единствено като техни лични дела. Алсалем препоръчва майките да бъдат признати за отделна категория носители на права, да се събират статистически данни, които отчитат майчинския статус, да се гарантира платен отпуск от поне 14 седмици, да се разшири социалната закрила за жените в неформалната икономика и жените мигранти, да се създадат приюти, където жените могат да останат с децата си, и да се осигурят държавно финансирани плащания за издръжка на деца в случаите, когато бащите не изпълняват задълженията си.

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