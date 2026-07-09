НА ЖИВО: Всички трансфери в Първа лига за лято 2026, Левски набеляза играч на Удинезе

След края на най-вълнуващия сезон на Първа лига от много години насам, трансферното лято дойде и по всичко личи, че и то ще предложи голяма интрига. Шампионът Левски ще трябва да се подисили, ако иска да запази класата си. ЦСКА ще търси нови звезди за завръщането си в Европа. Лудогорец трябва да вдигне нивото, ако иска да върне имиджа си на хегемон. ЦСКА 1948 ще иска да надгради след второто място. А пловдивските грандове Локомотив и Ботев също имат своите амбиции за новия сезон. Ето и всички новини, спекулации и завършени сделки през летния трансферен прозорец:

Левски

Входящи трансфери

Сержиньо

Мехди Мубарик

Рейналдо

Давид Кусо

Алекс Сентейес

Адриан Райчев (под наем)

Мехди Мубарик

Изходящи трансфери

Марко Дуганджич

Карлос Охене

Георги Костадинов

Рилдо

Преслав Бачев

Трансферни новини и слухове

9 юли

Левски набеляза африкански национал от Удинезе

7 юли

Левски взима балканец

5 юли

Левски се опитва да се отърве от излишен

4 юли

Левски дава много пари за халф, отписал ЦСКА

1 юли

Официално: Левски представи нов защитник!

30 юни

Официално: Левски се подсили сериозно в средата на терена

29 юни

Левски привлича двама нови

Левски иска бивша трансферна цел на ЦСКА и Лудогорец

Левски взима лидер от Португалия

24 юни

Левски хареса пети нов

20 юни

Левски следи юноша на ПСЖ

16 юни

Левски преследва трети от Португалия

Турски клуб погна звезда на Левски

7 юни

Левски преследва алжирски национал за заместник на Георги Костадинов

4 юни

Първи трансфер в ерата "Бостанджиев": Левски привлече нов нападател! (ВИДЕО)

Левски иска да привлече младежки национал на България

3 юни

Левски дава 1 милион евро за заместник на Майкон

Левски е на път да уреди първото си ново попълнение

2 юни

Левски удари греда в опит да вземе трансферна цел на ЦСКА

Левски влиза в битка за африканска звезда

1 юли

Левски иска ас на Локомотив Пловдив

Левски дава 1 милион евро за нападател от Нидерландия

ЦСКА

Входящи трансфери

Жоел Цварц

Стефано Сенси

Жан-Филип Гбамин

Тамиму Уору

Матиас Фаетон (връща се от наем)

Кевин Додай (връща се от наем)

Мартин Стойчев (връща се от наем)

Изходящи трансфери

Иван Турицов

Илиан Илиев

Олаус Скаршем

Сейни Сейнянг

Трансферни новини и слухове

8 юли

ЦСКА договори трансфер в Турция

3 юли

ЦСКА чупи трансферния си рекорд

ЦСКА влиза в трансферна война с Левски

1 юли

До дни: ЦСКА разкарва поредно трансферно разочарование!

Христо Янев: Ще има още нови в ЦСКА

30 юни

ЦСКА на крачка от трети нов

23 юни

Кипърски отбори следят ас на ЦСКА

16 юни

ЦСКА вади 500 бона за бивш халф на Интер

14 юни

ЦСКА преговаря за марокански нападател

11 юни

ЦСКА работи по два ударни трансфера, с които прави нещо невиждано от много години насам

9 юни

ЦСКА преговаря с ПАОК за Кирил Десподов

4 юни

ЦСКА 1948 вдигна цената на трансферна цел на ЦСКА над два пъти

В ЦСКА са готови да се разделят с нападател, но само срещу много сериозна сума

3 юни

ЦСКА не успя да привлече национал на България

Два турски клуба влизат в битка за Годой

2 юни

ЦСКА търси защитници след раздялата с Лапеня и потенциална продажба на Делова

1 юни

Шеф на полски клуб лично се интересува от Питас

Руски отбор има интерес към Фьодор Лапоухов

Лудогорец

Входящи трансфери

Емерсон Родригес (връща се от наем)

Ноа Сонко Сундберг (връща се от наем)

Изходящи трансфери

Педро Нареси

Диниш Алмейда

Матеуш Машадо (край на наема)

Трансферни новини и слухове

23 юни

Лудогорец прати оферта за бразилски талант

17 юни

Гръцки гранд е в България: Преследва перлата на Лудогорец

10 юни

Олимпиакос преговаря с Лудогорец за Станич

3 юни

Флангови футболист е отказал на Лудогорец

2 юни

Кралят на Гърция иска Петър Станич

1 юни

Станич е обект на интерес и от Нидерландия

30 май

Лудогорец набеляза голям сръбски талант

ЦСКА 1948

Входящи трансфери

Жулс Мейер

Моатаз Земземи

Костадин Илиев

Ектор Куеляр

Борис Димитров (връща се от наем)

Кристофър Ачеампонг (връща се от наем)

Изходящи трансфери

Йоан Манен

Хуанми Карион

Симеон Василев

Давид Ака

Луан

Садио Дембеле

Адама Траоре

Трансферни новини и слухове

7 юли

Швейцарски клуб готви оферта за ас на Лудогорец

3 юли

Пропада голяма сделка за звезда на Лудогорец

Млад таланд избра Лудогорец пред Левски

26 юни

ЦСКА 1948 иска шампион от Африка

4 юни

ЦСКА 1948 иска двойна цена за трансферна цел на ЦСКА

Локомотив Пловдив

Входящи трансфери

няма

Изходящи трансфери

Георги Чорбаджийски (край на наема)

Ивайло Марков

Жоел Цварц

Калоян Костов

Димитър Илиев (прекратява кариерата си)

Арда Кърджали

Входящи трансфери

Виктор Попов

Симеон Василев

Янко Георгиев

Адама Траоре

Преслав Бачев

Виктор Любенов

Дерик

Изходящи трансфери

Джалал Хюсеинов

Густаво Каскардо

Ивайло Неделчев

Емил Виячки

Пламен Крачунов

Феликс Ебоа Ебоа

Андре Шиняшки

Патрик Луан

Черно море

Входящи трансфери

Мартин Банев (връща се от наем)

Венцисалв Керчев

Александър Тодоров

Петър Андреев

Лучано Скуадроне

Софиан Балул

Мохамед Ачи

Дуарте Мигел да Силва Барандаш

Александър Колев

Барандас

Изходящи трансфери

Асен Чандъров

Влатко Дробаров

Росен Стефанов

Цветомир Панов

Димитър Тонев

Дани Мартин

Андреяс Калкан

Ботев Пловдив

Входящи трансфери

Богдан Костов

Шола Аделани (връща се от наем)

Асен Чандъров

Владимир Мендеш

Георги Миланов

Димитър Тонев

Тимоти Ауани

Георги Миланов

Чидера Окох

Велиян Видолов

Изходящи трансфери

Николай Минков

Алекса Мараш

Габриел Нога

Джон Емануел

Талес да Силва

Емерсон Родригес (край на наема)

Мартин Георгиев

Алекса Мараш

Антоан Конте

Таилсон

Константинос Балоянис

Ботев Враца

Входящи трансфери

Спас Георгиев (връща се от наем)

Преслав Боруков

Сейни Сейнянг

Абдула Кичуков

Изходящи трансфери

Мичи Нтело (край на наема)

Мартин Стойчев (край на наема)

Йоан Борносузов (край на наема)

Росен Маринов

Божидар Пенчев

Тамиму Уору

Радослав Цонев

Кристиян Малинов

Данило Полонский

Локомотив София

Входящи трансфери

Марк-Емилио Папазов

Кристиан Чачев (връща се от наем)

Димитър Костадинов

Цветан Цветков

Николас Пенев

Калоян Костов

Мохамед Медфай

Изходящи трансфери

Диего Рапосо

Красимир Милошев

Джунейт Али

Доналдо Ацка

Иван Луганджич

Меси Биатомусока

Умут Хабил

Доминик Янков (край на наема)

Луан (край на наема)

Садио Дембеле (край на наема)

Джордан Айб

Симеон Славчев

Славия

Входящи трансфери

Димитър Буров

Владимир Николов

Йоан Борносузов

Илиан Антонов

Умаро Балде

Владимир Милетич

Мартин Георгиев

Изходящи трансфери

Лука Иванов

Любомир Костов

Кристиян Балов

Спартак Варна

Входящи трансфери

Пламен Илиев

Анхел Гомес

Вашко Оливейра

Бубакар Хане

Давид Валверде

Рикардо Соуса

Томаш Силва

Буа

Георги Трифонов

Джонатан Куеро

Закариа Тиндано

Изходящи трансфери

Матео Юрич-Петрашило

Петър Преинджев

Кристиян Йовов

Илкер Будинов

Александър Георгиев

Даниел Иванов

Иван Алексиев

Саад Мукачар

Шанде

Даниел Халачев

Максим Ковальов

Таилсон (край на наема)

Джон Емануел (край на наема)

Талес да Силва (край на наема)

Мартин Георгиев (край на наема)

Септември София

Входящи трансфери

Захари Атанасов (връща се от наем)

Андре Либерал

Владимир Иванов (връща се от наем)

Божидар Пенчев

Педро Ферейра

Изходящи трансфери

Борислав Маринов

Матео Стаматов

Айуб Абу

Робин Шоутен

Красиан Колев

Янко Георгиев

Доминик Ивкич

Георги Върбанов

Валон Хамдиу

Симеон Василев (край на наема)

Стефан Стоянович (край на наема)

Дунав Русе

Входящи трансфери

Хосе Кабаркас

Стефан Гаврилов

Андре Алвеш

Илкер Будинов

Пламен Пепеляшев

Алекс Валиньо

Джордан Сейнт-Луис

Кириакос Антониоу

Станислав Йовков

Изходящи трансфери

Камен Хаджиев

Ивалдо Руфе

Марио Младенов

Борислав Маринов (край на наема)

Преслав Бачев (край на наема)