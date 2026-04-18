Без пари работете: Руски министър и олигарх с бизнес в България за икономиката. Украйна пали руски рафинерии и бази, получи отсрочка за външния си дълг (ОБЗОР - ВИДЕО)

Руската икономика е в трудна ситуация, руският бизнес я усеща най-остро. Резервите ни са в голяма степен изчерпани, а рублата е по-силна, отколкото бихме искали (т.е. износът на Русия е затруднен), лихвените проценти са доста високи. Всичко това призна руският министър на икономическото развитие Максим Решетников, който говори на Всеруския форум за подкрепа на предприемачеството "Моят бизнес" във Всеволожск, Ленинградска област.

Решетников наблегна на видими структурни проблеми като липсата на работна ръка (най-оскъдният ресурс в руската икономика по думите му) и ограниченията в бюджета. Той каза, че тези проблеми са били решавани преди това, "защото някъде в икономиката е имало резерви". "Сега виждаме, че тези резерви са до голяма степен изчерпани - ситуацията наистина е такава и макроикономическата ситуация е значително по-сложна", подчерта министърът на икономическото развитие, цитиран от Интерфакс т.е. една от руските държавни информационни агенции.

Какво обаче е решението според Решетников – руският бизнес да прави повече без повече пари за инвестиции и без да може да увеличи ресурсите си да го направи. С други думи - работете повече за без пари. Как да стане – ползвайте изкуствен интелект (ИИ).

Същевременно един от най-големите руски олигарси Андрей Мелниченко, чийто бизнес е основно в химическата индустрия и производството на торове, се оплака, че непрестанните украински атаки с далекобойни дронове са нанесли съществени щети именно на производството на торове, което е една от силните страни на руската промишленост. Последиците са доста значители, каза Мелниченко, цитиран от Reuters. Той даде пример със завода за амоняк "Дорогобуж" и случилото се през февруари, 2026 година, когато украинските дронове го удариха. Оттогава предприятието не работи, чака се евентуално пак да заработи през май, а то осигурява цели 9% от производството на азотни торове в Русия. Русия представлява около 20% от световния износ на торове, но способността ѝ да увеличи мащаба на доставките е възпрепятствана от ограниченията на капацитета за производство, ограниченията за вътрешен износ и последиците от украинските въздушни атаки, уточнява Reuters.

А Украйна не спира да съсипва специално руската петролна индустрия. В малките часове на тази нощ това отново стана – рафинерията в Новокуйбишевск в Самара, която е на "Роснефт", беше посетена от украински далекобойни дронове и резултатите се виждат отлично на куп видеа в социалните мрежи. Има и геолокализация – според нея най-вероятно е ударена ключова преработвателна мощност и предприятието едва ли ще работи нормално скоро:

В Севастопол е подпалена петролна база – извън видимото от видеокадри, в канала си в Телеграм назначеният от руснаците губернатор на града Михаил Развожаев го потвърждава. Той уверява, че избухналият пожар бил малък и нямало да има отражение на запасите с горива за града:

В Тихорецк, Краснодарския край, също е ударена петролна база и е избухнал пожар. 224 пожарникари и 56 пожарни и единици специализирана техника са впрегнати да го гасят – това е официално съобщение на оперативния щаб на Краснодарския край в канала му в Телеграм. А руският бизнес ежедневник "Комерсант" съобщи, че износът на руски петрол в средата на април е стигнал най-ниското си ниво от лятото на 2024 година – само 291 000 тона в седмицата 6-12 април. Най-зле е положението в Новоросийск – 73,2% спад и износ на само 19 000 тона.

И още – губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко обяви, че областта е "фронтови регион", като през изминалата нощ там били свалени 27 украински дрона. Причината, разбира се, са успешните украински атаки с дронове срещу пристанищата Приморск и Уст-Луга. В канала си в Телеграм той каза, че ПВО в областта ще бъде подсилена. Резервистите в областта ще подпишат и 3-годишни договори за активна военна служба, а Дрозденко призова "ветераните от Украйна" пак да се включат доброволно в руската армия. Слаба утеха при всичко това е твърдението на руския военнопропаганден телеграм канал "Рибар", че руски въздушен удар е поразил Черниговската ТЕЦ, имало и поразена ел. подстанция в Кривой рог.

На този фон – рейтингът на руския диктатор Владимир Путин пак е надолу, според руската социологическа агенция ВЦИОМ. В периода 6-12 април той е стигнал до 66,7%, което шеста поредна седмица на спад. А партията на Путин "Единна Русия" се радва на едва 27,3% подкрепа. Според друга руска социологическа агенция "Левада", 61% от руснаците са недоволни от политическата ситуация в страната.

За Путин има и друг горчив хап - кредиторите на Украйна са се съгласили да отложат плащанията по украинския държавен дълг с 10 години, обяви украинското министерство на финансите. Министърът на финансите Сергий Марченко подписа меморандум за разбирателство с Групата на официалните кредитори, с който се отлагат плащанията, дължими от февруари 2026 г.

САЩ гледат само парите, в Европа мислят стратегически

"Готови сме да продължим да помагаме чрез инициативи като PURL (бел. ред. - инициативата за закупуване на американски оръжия от страни-членки на НАТО, които после биват предоставяни на Украйна), но тази подкрепа не трябва да разчита на значителен американски принос". Това дословно пише в прессъобщение на американското военно министерство. И в добавка – САЩ окуражават Европа да продължи да купува американски оръжия за Украйна още повече.

Разчитаме на турските ни приятели да помогнат да се организира среща между Зеленски, Путин, Ердоган и Тръмп – това каза украинският външен министър Андрий Сибиха по време на дипломатическия форум в Анталия. Той коментира, че Русия се готви да провежда масирани въздушни атаки в Украйна 7 пъти месечно – т.е. атаки с поне 20 ракети и 400 далекобойни дрона наведнъж:

Междувременно, Швеция пое ангажимент да осигури още 4 млрд. евро военна помощ за Украйна, след като украинският президент Володимир Зеленски направи посещение в скандинавската държава. Отделно, ще започне обучение на украински военни пилоти за работа с шведските изтребители "Грипен":

Sweden has committed €4 billion in aid to Ukraine and agreed to launch training for Ukrainian pilots on Gripen fighter jets as early as this year. The package has also included continued humanitarian support, including child repatriation efforts and school meal programs. Kyiv… pic.twitter.com/raU7C5FehV — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 17, 2026

Същевременно, украинският производител на дронове Wild Hornets съобщи, че оператор е успял да управлява дрон-прехващач Sting на 2000 километра дистанция. Този дрон е разработен като противодействие на ударните дронове клас "Шахед". Украйна съчетава такива модерни технологии за сваляне на руски далекобойни дронове с изпитани във времето похвати като използване на стари леки самолети и стрелба с картечници от тях. А през това време Русия продължава с евтина пропаганда – например, била свалила украински дронове със свастики, само че на видеото, с което го показва, се виждат руски дронове "Мълния". Отделно, понякога руските дронове не работят както трябва – пример има с опит за удар на дрон "Гербер" по украинска мобилна огнева група, което според Z-канали е епизод от руска стратегия да се поразяват украински мобилни огневи групи с помощта на дронове с камери. Украинските военни канали "Офицер" и "Снайпер" (този е на Станислав Бунятов, оператор на военни дронове) отчитат, че руснаците разработват нови тактики за противодействие на украинските дронове на самия фронт и в някои случаи принуждават украинските оператори на дронове да отстъпват по-далеч от фронтовата линия, защото сриват с авиобомби всяка удобна за работа позиция – Още: Дроновете ловуват: "Азов" показа какво става с руската логистика в Донецк. Три сценария пред Путин виждат в Украйна (ОБЗОР – ВИДЕО)

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Известно увеличение на интензивността на сухопътните военни действия на дневна база има в Украйна според украинския генщаб. На 17 април са станали 151 бойни сблъсъка спрямо 132 на 16 април. Руснаците са хвърлили 217 управляеми авиационни бомби (КАБ) т.е. с 18 по-малко спрямо предишното денонощие. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3447 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 300 надолу. Руската армия е използвала 9305 FPV дрона, което с около 400 по-малко спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Пак Покровското направление е най-горещо – 33 руски пехотни атаки са спрени там съгласно украинските официални данни. Украинският град сочи като места на активни боеве и Покровск, но и Мирноград, след като няколко дни Мирноград отсъстваше. Североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, е имало 22 руски пехотни атаки, но откъм Часов Яр руската пехота не е атакувала нито веднъж към Константиновка за последните 24 часа. Руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" съобщава за боеве в индустриалната зона на града, при завода за цинк. В Олександриевското направление, южно от Покровск и северно от Гуляйполе, са станали 10 руски пехотни атаки. В района на Гуляйполе е имало 12 руски пехотни атаки. А в Купянското, Лиманското и Славянското направление общо е имало 7 руски пехотни атаки.

Lasar’s Group of Ukraine’s National Guard hit a BM-30 Smerch cluster in Luhansk region, destroying one Smerch, a Slepok-1 fire control system and a reload vehicle, and damaging another. pic.twitter.com/Mbp67UsfI5 — WarTranslated (@wartranslated) April 17, 2026

Именно тези направления, както и района при Вовчанск плюс пограничния район на Суми, са обект на нов анализ на Константин Машовец, украински военен анализатор и о.з. полковник. За Купянск той казва, че няма никаква особена промяна – и откъм Петропавловка, и откъм Кучеровка, и откъм Куриловка и Пищане руснаците не могат да пробият, а украинските контраатаки са ги спрели в опитите им да превземат Купянск-Узловой, на 7 километра южно от Купянск. За Лиман Машовец прогнозира, че засега ще има отлагане на същинския руски щурм за превземане на града – 20-та руска общовойскова армия е блокирана в боеве в района Олександровка - Новоселовка - Дробишево – Сосново. Докато този район не е под руски контрол, практически Лиман не може да бъде блокиран от северозапад, казва Машовец. И добавя, че от югоизток, в района на Диброва – Ямпол – Озерно украинците активно контраатакуват, като са успели да изтласкат руските части от позиции в Ямпол и Озерно. "Ако украинските войници успеят до голяма степен да изтласкат предните части и подразделения на 25-та руска общовойскова армия от пътя Лиман-Закитно (включително целия горски масив между Лиман и Ямпол), тогава въпросът за елиминирането на Лиманския плацдарм на Въоръжените сили на Украйна (да не говорим за щурма на самия град) ще бъде оставен на заден план за много дълго време", категоричен е украинският военен експерт.

В Славянското направление, откъм Северск руснаците имат най-големи тактически успехи. Това е посока за атака фронтално на Славянск – нещо, което обаче би изисквало много жертви и техника, без да има подкрепа по фланговете откъм Лиман и Константиновка. Но дори в Славянското направление руската армия почва да изпитва трудности – линията Закитно – Ризниковка засега е бариера за нея, казва Машовец и отчита, че при Каленики много бързо руският напредък може да стане "назадък", защото украинската армия е спряла руското настъпление в посока Никифоровка – Липовка. Отделно, Трета общовойскова руска армия над седмица не е напредвала по пътя Бахмут – Славянск, след като превзе Приволно и Минковка, твърди украинският военен анализатор.

За Суми Машовец отчита опити на руската армия да се разшири, като обедини в едно три мининаправления, но не вижда по-голям руски успех засега от превземането на село Грабовско. А за Вовчанск Машовец казва – още има украински позиции в самия град, украински контраатаки са разчистили централната и южната част на село Вилча и руската армия още не може да се справи със селата от юг на Вовчанск (Синелниково - Цегелно - Вилча – Лиман).