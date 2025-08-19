Срещите на Тръмп със Зеленски и лидерите на ЕС:

Банкови сметки, нови коли, имоти, акции в международни компании: Богатството на членовете на ВСС

19 август 2025, 07:20 часа 483 прочитания 0 коментара
Банкови сметки, нови коли, имоти, акции в международни компании: Богатството на членовете на ВСС

Членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС), чийто 5-годишен мандат изтече преди близо 3 години, но продължават да заемат постовете си, са декларирали годишна данъчна основа от трудови доходи за по около 250 000 лв. Това означава, че месечният им доход е около и над 20 000 лв. При това парите за поста член на ВСС чувствително са станали по-добри през осемте години, в които тези кадровици са на власт, тъй като в началото на мандата им годишната им данъчна основа е била около 100 000 лв. Това показва прочитът на имуществените декларации на хората на висши държавни длъжности, които Комисията за противодейстие на корупцията преди дни качи в публичния регистър.

ОЩЕ: Парите, колите и имотите на най-големите началници в МВР: Скромна 2024 година

Кой какво е декларирал?

През 2024 г. кадровиците не са купували имоти. Изключение правят Стефан Петров и съпругата му, които са се сдобили с два гаража, както и Драгомир Кояджиков и съпругата му Спаска Кинчева, която е зам.-министър на правосъдието, които са купили поземлен имот в софийското село Железница с площ от 870 кв. м за 127 129 лв. Пребиваването на част от тези юристи в т.нар. правителство на съдебната власт ги е превърнало в милионери в спестявания, се вижда от декларациите им, коментира в. "Сега".

Председателстващият ВСС Боян Магдалинчев например е изписал цели 11 реда в раздел "банкови сметки" на декларацията си, като 10 от тях са негови, а една е на съпругата му. Става дума за общо 461 734 лв. в сметките му в лева, 8843 в евро и 9331 долара. Посочено е, че парите са от заплати, възнаграждения за участие в проекти, застрахователна полица с изтекъл срок. На този фон в сметката на съпругата му има скромните 22 178 лв. Магдалинчев има вложения във фондове в размер на общо 604 551 лв. Годишната му данъчна основа е 295 426 лв., което прави над 24 000 лв. месечно. Освен това е получил и 40 800 лв. пенсия (магистратите се пенсионират на 65 г.), както и 4518 лв. за облекло от ВСС.

ОЩЕ: Пеевски обеднява с милиони, а кой забогатява? Актуалното имущество на политиците

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

През 2019 г. Магдалинчев е декларирал 110 170 лв. данъчна основа, което прави 9180 лв. месечно.

Доходът на Магдалинчев от ВСС е най-голям в сравнение с останалите му колеги изборни членове, заради позицията му на представляващ съвета. Другите декларират около 250 000 лв. данъчна основа, стотици хиляди в банкови сметки, вложения във фондове. Повечето от тях изплащат заеми - потребителски и ипотечни.

Единственият кадровик, който не е декларирал банкови сметки, е Боян Новански. Той обаче е посочил, че има налични (т.е. в брой) 120 613 евро, както и 24 516 лв. Три банкови сметки има съпругата му, но в тях има съответно 876, 22 и 45 лв. Тя има и кредит от 55 222 лв., както и задължения към 5 кредитни карти.

Някои членове на ВСС през миналата година са се сдобили с нови коли. Такъв е случаят на Вероника Имова, която си е купила "Хонда" CRV за 70 000 лв., но съпругът ѝ е продал "Мазда" за 34 000 лв. Семейството има 5 сметки - 3 на Имова и 2 на мъжа ѝ. В нейните има общо 375 317 лв. и 14 342 евро. Мъжът ѝ има 85 000 лв. и 12 500 евро. При нея годишната данъчна основа е 277 957 лв.

ОЩЕ: Въпреки закона: ВСС остави Борислав Сарафов "безсрочно" на поста и.д. главен прокурор

На нова кола, "Волво", се радва и Георги Кузманов. Цената му по договора за лизинг е 182 523 лв. Кузманов е декларирал три кредита за общо над 600 000 лв., лизинг за близо 160 000 лв. и кредитна карта за 10 000 лв. Годишната му данъчна основа е 250 174 лв., отделно е вписал и 36 575 лв. доход от наем.

Светлана Бошнакова и съпругът ѝ са си купили "Шкода" за 45 286 лв. Те имат 5 сметки с общо 184 000 евро, 8953 долара и 339 936 лв. Тя има два заема за около 64 000 лв. Има и вложения в застраховка "Живот" и инвестиционен фонд.

Даниела Марчева няма нито налични пари, нито банкови сметки. За това пък има потребителски кредит от 76 000 лв. Съпругът ѝ има ипотека от 290 782 лв., потребителски кредит към банка за 10 165 лв., както и дължи 100 000 лв. на физическо лице. 250 188 лв. е годишната ѝ данъчна основа.

Годишната данъчна основа на Огнян Дамянов е 250 174 лв. За сравнение за съпругата си, която е върховен съдия, той е отбелязал 149 137 лв. годишна данъчна основа. Дамянов е посочил още две ипотеки за общо 100 000 лв. Той и съпругата му имат по две сметки, неговите са по-солидни - за общо 335 055 лв., а нейните - 223 551 лв.

ОЩЕ: Последен ден според закона: Георги Чолаков излиза в дълъг отпуск. А Сарафов?

Съдия Олга Керелска и съпругът ѝ имат общо 8 сметки, като две от тях са в евро. В сметките има 653 340 лв. и 171 869 евро. Нейната годишна данъчна основа от трудови доходи е 263 117 лв. 

В Конституционния съд

Орлин Колев, който стана конституционен съдия през пролетта с подкрепата на управляващата коалиция, водена от ГЕРБ, е декларирал, че няма банкови сметки, но пък има налични 200 000 лв. Невин Фети, която също наскоро облече тогата на конституционен съдия, назначена от президента Румен Радев, пък е декларирала, че мъжът ѝ има 0.877 биткойни, купени за 154 337 долара.

Проф. Сашо Пенов, който е вторият съдия в КС, назначен от Радев миналия ноември, е вписал в декларацията си акции от 45 дружества, за които е платил 926 277 лв. Пенов е дългогодишен адвокат, университетски преподавател и президентски съветник. Сред компаниите, в които професорът е вложил пари, са Bayer, BASF, IBM, Amazon, Microsoft, Meta, Tesla, Pfizer, Ford, Bank of America. Най-голяма сума - над 127 000 лв., е изхарчил за акции от Mercedes-Benz. Има акции и от български компании като "Химимпорт", ПИБ, ЦКБ, "Монбат".

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Висш съдебен съвет имотна декларация имуществена декларация имуществени декларации имотни декларации
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес