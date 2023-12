Нов руски обстрел по Украйна в последния ден от 2023 година

"Противовъздушната отбрана реагира", написа той в официалния си канал в "Телеграм".

По предварителна информация - няма жертви, пише Kyiv Independent.

Local Telegram channels are reporting explosions in the city of Kropyvnytskyi in central Ukraine



There are also reports of explosions in Kryvyi Rih. pic.twitter.com/QUVvpsHUYT