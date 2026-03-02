Новата надежда на Путин за Украйна с петрола и войната в Иран: Спирачка след спирачка (ОБЗОР - ВИДЕО)

Петролът е един от ключовите фактори за това вече пета година в Украйна да тече пълномащабна война, каквато Европа, а и светът, не са виждали от Втората световна война. Новата война, която избухна в Иран, уж променя картината – с ясен ръст на цената на черното злато, поне засега. Първите данни от пазарите в Азия обаче показаха и друго: че изглежда търговците са се подсигурили, защото след първоначалния рязък скок нещата бързо тръгнаха в посока надолу. Накъде ще продължат, ще си проличи в следващите дни, което ще е и сигнал накъде ще продължи и втората война в Иран за по-малко от година. Особено за Русия курсът на петрола е много важен – за да има паричен поток за военната машина на руския диктатор Владимир Путин – ОЩЕ: Цената на петрола: Гигантски скок след новата война в Иран

Поскъпването на петрола поради атаките на САЩ и Израел срещу Иран и спънките пред трафика на танкерите в Ормузкия проток, откъдето минава около 25% от световната търговия с черното злато, обикновено е от полза за руския държавен бюджет и руската икономика. Този път обаче ефектът е неутрализиран от санкции и промени на пазара, категоричен е британският вестник The Telegraph. Най-популярният руски сорт "Уралс" върви с 30% под цената на европейския сорт "Брент" - отделно, ЕС действа далеч по-строго спрямо танкерите от руския сенчест флот, а дори тези танкери трябва да минат именно покрай арабските държави, които сега са цел на иранските ракети и дронове, за да стигнат до Китай – ОЩЕ: Белгия и Франция завзеха руски танкер от сенчестия флот (СНИМКИ)

И още фактори, които ограничават петролните пари за Путин: Индия, която преди купуваше до 1,8 милиона барела на ден, рязко ограничи покупките поради заплахата от санкции. Китай остава основният купувач, но рафинериите му купуват петрол с по-голяма отстъпка. Логистиката става скъпа и рискована - превозът на една пратка може да надхвърли 6,5 милиона долара. МАЕ (Международната агенция за енергетика) прогнозира ръст на световното търсене на петрол с 850 000 барела на ден през 2026 г., като обаче производството ще се увеличи с 2,4 милиона барела. Ако и санкциите срещу Иран бъдат отменени, допълнителното предлагане ще засили конкуренцията.

И за капак – Украйна не спира да удря успешно по важни обекти на руската петролна индустрия, което ограничава възможностите ѝ да работи нормално - ОЩЕ: Украйна пак съсипа с дронове най-известния руски петролен терминал в Черно море (ВИДЕО)

Нов плюс за Украйна: Пролет е

Украинският президент Володимир Зеленски честити първа пролет – в Украйна е прието, че тя настъпва на 1 март всяка година. "Днес е денят, в който всеки от нас може с право да каже: преживяхме тази зима, най-трудната през всички години на войната", каза Зеленски и напомни, че руснаците са опитали да пречупят украинците чрез унищожение на украинската енергетика, обаче в крайна сметка не са успели:

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Украйна планира да въведе фиксирани срокове за служба за всички военнослужещи във Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), като украинският министър на отбраната Михайло Федоров планира въвеждане на договори със срок до 5 години и с едногодишно отсрочване след уволнение. Това заяви заместник-ръководителят на президентската администрация Павло Палиса. Договорите ще могат да бъдат подписвани и от мобилизирани, и от хора, които искат военното дело да им бъде професия. Окончателна версия на закон за гласуване от украинския парламент ще дойде в близко бъдеще:

Ukraine plans to introduce fixed service terms for all military personnel, with Defense Minister Fedorov working on contracts of up to five years and a one-year deferral after discharge, Deputy Head of the Presidential Office Pavlo Palisa said. A final version of the legislation… pic.twitter.com/hBGEjb4rYx — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 1, 2026

Украйна продължава да изгражда укрепления и защитни съоръжения, като комбинира различни подходи за многопластова защита. Интересен аспект в многопластовата защита са оплаквания от Z-общността за украински FPV дронове, чиито перки са облицовани с гума и това прави безпилотните машини почти безшумни, което повишава неимоверно елементът на изненада.

Ukraine's engineering units are building continuous non-explosive barrier lines combining wire obstacles and anti-tank ditches, with drones used for remote mining. The Ukrainian General Staff said the approach destroys up to 30% of attacking enemy armor and around 1,000 personnel… pic.twitter.com/a8wRY9gM7d — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 1, 2026

Що се отнася до интензивността на сухопътните бойни действия, има известен спад на дневна база. На 1 март, съгласно официалната информация на украинския генщаб, е имало 145 бойни сблъсъка, с 13 по-малко спрямо 28 февруари. Руснаците през последните 24 часа са хвърлили 285 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 44 повече на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3573 изстреляни снаряда, като това е с около 30 по-малко за денонощие. Руската армия е използвала 8828 FPV дрона, което е с около 200 повече спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

За трети пореден ден най-горещо е направлението към Гуляйполе, Запорожка област – там е имало 34 руски пехотни атаки. В Покровското направление са отбити 22 руски пехотни атаки и отново Покровск е сочен за място на активни бойни действия от украинския генщаб. Цели 20 руски пехотни атаки са спрени в Славянското направление – там руснаците имат през последните 2 седмици най-големи успехи, като опитват да „затворят“ фронта южно от Лиман. 14 руски пехотни атаки са станали североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка.

Украинският военен експерт и о.з. полковник Константин Машовец подчертава в своя публикация във Facebook, че ВСУ са на само 2 километра от пътя Гуляйполе – Велика Новоселка. Украинските части напредват към него от север на Гуляйполе, Олександриевското направление, пробивайки през района на Въробово и Берестово. А руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук, отчита руски напредък по-на юг и по-на запад, към Верная Терса:

Ukrainian Air Assault Forces' 132nd Recon Battalion broke through Russian lines on the Oleksandrivskyi front. Scouts destroyed bunkers and ammo depots, opening a bridgehead for further tactical advancement. pic.twitter.com/rpIOS01StX — WarTranslated (@wartranslated) March 1, 2026

Машовец анализира и какво се случва северно от Покровск, в мининаправлението към Добропиля. Засега руснаците там се мъчат да превземат Гришино, западното предградие на Покровск, както и Новоолександровка, за да си подсигурят стабилен плацдарм за атака на север, пробивайки първо през Билецко. "В момента противникът е успял да напредне от Покровск на изток от Гришино, в посока Шевченко, на 3,8 км", гласи оценката на Машовец. А от изток, през река Казений Торец и по линията Ново Шахово – Вилно – Дорожно - Нов Донбас – Краснодолие – Черниговка – Светло – Водянско продължават да атакуват частите на 51-ва общовойскова руска армия. Като важна задача за руските части Машовец изтъква отрязването на пътя Добропиля – Краматорск. Той коментира, че руското военно командване иска да бъдат създадени условия за атака на Добропиля от поне три посоки, което към момента е далечна перспектива, но не е невъзможно бъдеще. Специално за 51-ва руска армия обаче Машовец е категоричен – има големи загуби там, а се опитват да настъпват на широк фронт и атакуват северно от Билецко, което ще доведе до стагнация на усилията да се атакува Добропиля от изток и да се пресече пътя Добропиля – Краматорск. А за Втора общовойскова руска армия, подкрепена от части на 41-ва общовойскова руска армия, която атакува от юг на север в Добропилския участък на фронта, украинският експерт казва следното – може да има сериозни затруднения за руснаците при евентуални флангови украински контраатаки. Машовец смята, че руското военно командване вече бърза доста, за да може да подготви операция срещу агломерацията Славянск – Краматорск с превземане на Добропиля и Лиман, обаче засега, според него, руските сили са далеч от оперативно значими успехи и на двете места.

Ukrainian border guards from the "Steel Border" brigade knocked out two Russian tanks on the Kursk front. pic.twitter.com/5R1yd2YLnb — WarTranslated (@wartranslated) March 1, 2026

ОЩЕ: Bloomberg: Русия е готова да се изтегли от атакувани от нея украински земи (ОБЗОР – ВИДЕО)

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 94 далекобойни дрона по цели в Украйна, като около 70 от тях са били клас "Шахед". Свалени са 84 дрона – на 4 места са записани удари от останалите 10 дрона, съобщават украинските ВВС. В снощното си редовно вечерно видеообръщение украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че се очаква нова масирана комбинирана руска въздушна атака. В Днепропетровска област има загинал 55-годишен мъж – тялото му е извадено изпод развалините на поразена от руски дрон къща, съобщава украинската спешна служба: