Нови пожари в Русия - в Москва и в склад край Ростов (ВИДЕО)

Няма пострадали, предаде Telegram каналът Mash, където бе публикувано и видео от инцидента.

Това е поредният пожар в Русия, като вчера се разгоря огън в научен комплекс край Екатеринбург. Дни преди това имаше пожар в химически завод в Московския регион, както и в църква в центъра на Москва.

По-рано днес се запали склад с продукти от целулоза в Ростовска област на Руската федерация. Причината за пожара и броят на жертвите все още не са известни, предаде беларуската опозиционна телевизия NEXTA.

A warehouse with pulp products caught fire in #Rostov region.



The cause of the fire and the casualties are still unknown. pic.twitter.com/NkN0srMPL9