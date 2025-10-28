Нови тревоги в Москва заради дронове, без ток на места и в Русия, и в Украйна (ВИДЕО)

За втора поредна нощ в руската столица Москва имаше напрежение заради идващи от Украйна дронове. По информация на мониторингови канали, заради опасността от удари с безпилотни летателни апарати, руски военни самолети от стратегическата и тактическата авиация на страната са били евакуирани от летищата край Кубинка и Жуковски.

В крайна сметка, в две свои съобщения в официалния си канал в Телеграм, кметът на Москва Сергей Собянин оповести, че са свалени общо 3 дрона, летящи към Москва. За първите 2 информацията за сваляне е от около 21:30 часа на 27 октомври, а за третия – малко преди 5:00 часа сутринта на 28 октомври.

Има ток, няма ток

Половината от Сахалин остана без ток, а региона Южно-Сахалинск е и без вода, признава регионалното правителство и посочва като причина за случилото се скъсан електропровод, свързващ две ключови подстанции. Заземителен проводник е паднал върху други проводници и това е задействало аварийно прекъсване на тока. Официално, уж 70% от нормалното подаване на ток било възстановено.

Местни жители твърдят, че са видели нещо като светкавица в близост до ТЕЦ-а на Сахалин.

Иначе в Украйна, през днешния 28 октомври ще има ограничения в подаването на ток за украинската промишленост между 7:00 и 22:00 часа. Ограниченията ще се прилагат на етапи, съобщават от „Укренерго“. В Киевска област също ще има прекъсвания на тока, но за домакинства, като някои ще са без електрозахранване за 8 часа, но средно прекъсването ще е за 3 до 5 часа. Причината за прекъсванията на тока са неспирните руски въздушни удари по критични обекти на украинската енергийна инфраструктура.

