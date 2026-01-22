Новият военен министър на Украйна прави чистка с цел спиране на Русия на земята, в небето и в киберпространството

Новият военен министър на Украйна Михайло Федоров, който доскоро ръководеше ведомството на дигиталната трансформация, обяви преструктуриране на системата за управление на Министерството на отбраната за "постигане на военните цели". Вчера, 21 януари, правителството взе решение да освободи от длъжност петима заместник-министри на отбраната - Анатолий Клочко, Александър Козенко, Никола Шевцов, Володимир Заверуха и Анна Гвоздяр. Федоров им благодари и каза, че някои от тях ще продължат да работят в екипа на ведомството, но в други области - като съветници или ръководители на проекти.

Целта - система, която да спре Русия във въздуха, на земята и в кибероперациите

"През следващите седмици ще се появят нови членове на екипа, които ще отговарят за важни области на дейност. Това е стъпка към обновяване на министерството, за да се изпълни задачата на президента (Володимир Зеленски - бел. ред.) - да се изгради система, способна да спре врага във въздуха, да напредва на земята и да засили асиметричните и кибернетични удари срещу врага и неговата икономика", обяви целите Федоров.

"Вече сме определили ключови етапи за постигане на целите. Първият е преструктуриране на управлението, което е важна стъпка към промяна на системата. Човешкият капитал и технологиите трябва да работят възможно най-ефективно – само по този начин можем да спрем Русия.

Ние сме отворени към нови хора, които имат визия, успешни проекти и са способни ефективно да реализират асиметрични, иновативни технологични идеи. Продължаваме да превръщаме Министерството на отбраната в модерна институция, способна да победи врага", обяви военният министър.

