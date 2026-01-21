Новата стратегическа цел на Украйна: По 50 000 убити руски войници месечно (ОБЗОР - ВИДЕО)

Новата стратегическа цел на Украйна, за да бъде сложен край на пълномащабната война, подпалена от руския диктатор Владимир Путин на 24.02.22, е месечно да убива по 50 000 руски войници. През декември са били елиминирани 35 000 руски войници – това стана ясно от думите на новоназначения украински министър на отбраната Михайло Федоров. Преди да заеме сегашния си пост, той беше министър на цифровизацията и новите технологии.

Специално по отношение на дроновете, които Федоров счита за основен инструмент да бъде изпълнена целта, той определи пред изданието Babel приоритети – развитие на далекобойни украински дронове от клас "Мавик", за да няма зависимост от Китай, да бъдат създадени нови звена за работа с безпилотни системи в украинската армия с висококвалифицирани специалисти, да има повече украински групи, които специално откриват и убиват руски военни оператори на дронове, да се реформира командната структура що се отнася до безпилотните системи и тези, които не показват резултати, да отпадат.

За групите, които ще действат срещу руски оператори на дронове (дроново-щурмови поделения), Федоров даде пример с Купянск и успешен украински опит там. Става въпрос специално за постижението на украинското поделение "Орион", което е създало смъртоносна зона от 20-25 километра обсег при Купянск, в която до 88% от руските войници и руската техника, които влизат, биват унищожени. "Частите, които съчетават дронове и десантчици, са бъдещето. Тепърва ще слушате за тях", каза украинският министър.

Крайната голяма цел е войната да стане непоносимо тежка за Русия заради обема на руските загуби, каза Федоров пред The Washington Post. Именно пред американската медия той каза, че Украйна има договор с американската компания Palantir за доставка на дронове с изкуствен интелект. Става въпрос за автономни дронове-прехващачи – силно оръжие срещу руските далекобойни дронове и специално "Шахед". Palantir е творение на милиардера Питър Тийл – научете повече: Страх: Тоталният контрол на "Биг Брадър" с марка "олигархията на Тръмп" превзема Германия

A Ukrainian FPV interceptor drone shot down a Russian Forpost-R reconnaissance and strike UAV equipped with KAB-20 guided bombs. The Forpost-RU, used for surveillance and precision strikes, was destroyed midair. pic.twitter.com/qZVevR9Jni — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 20, 2026

Пред "РБК Украйна" украинският президент Володимир Зеленски коментира, че страната му вече произвежда по 1000 дрона-прехващачи дневно, обаче няма достатъчно опитни и квалифицирани оператори да ги управляват. В момента Русия може да изстрелва по около 350 дрона клас „Шахед“, но увеличава производството както на безпилотни системи, така и на ракети, защото все още получава достатъчно помощ от чужбина. Конкретен пример от украинското военно разузнаване – Русия за пръв път е обстреляла цели в Украйна с модифицирани ракети RM-48U. По принцип те са „земя-въздух“. Към 1 декември, 2025 година, Руската федерация е натрупала в запас 400 такива ракети. Само че не е ясно дали при руския обстрел с тези ракети в Украйна те са използвани за примамка за изтощаване на ПВО или са били с истински бойни глави.

Руският външен министър Сергей Лавров изрично отхвърли плана от 20 точки за мир, за който Украйна, САЩ и Европа постигнаха принципно съгласие. Планът беше базиран и преработен на база предложение от 28 точки, за което стана кристално ясно, че е диктувано от Кремъл. По време на Световния икономически форум в Давос Лавров даде ясно да се разбере каква е позицията на режима на Путин и за пореден път говори за „Новорусия“ като руска цел – а в тази измислена от Кремъл област влизат градове като Одеса, Николаев, Днипро. Всичко казано от Лавров е с цел да не се допусне някакъв напредък по мирния план в Давос, заключва ISW – американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната.

Специално по темата с дроновете, ISW обръща внимание на публикувани видеокадри от руското специализирано звено за безпилотни системи "Рубикон", с което беше показана операция с удар по ракетна система за залпов огън HIMARS, до Новобахмутово, северозападно от Покровск, на около 43 километра от активната фронтова линия. Има спекулации, че използваните в операцията дронове са били оборудвани със Starlink. Има и геолокализирани кадри от удар на "Рубикон" срещу радар на ПВО система Patriot до Березовка, Харковска област, на около 44 километра от активната фронтова линия, като има и твърдения, че радарът е бил примамка. Тези удари обаче показват нарастващата за Украйна заплаха от специализираните руски звена за работа с дронове.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Много рязък спад на дневна база в интензивността на сухопътните военни действия в Украйна съгласно официалните данни на украинския генщаб. На 20 януари е имало само 110 бойни сблъсъка, с 55 по-малко спрямо 19 януари. Руснаците през последното денонощие са хвърлили 184 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 20 по-малко на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3814 изстреляни снаряда, като това е с около 300 по-малко за денонощие. Руската армия е използвала 7754 FPV дрона, което е с около 200 повече спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Голямата новина е затишието в боевете при Гуляйполе, Запорожка област – само 9 руски пехотни атаки са били отбити там. Предстои да видим дали това е кратка пауза или ще е малко по-голяма, като пак има данни в Z-канали за продължаващи украински контраатаки в този сектор на фронта. Най-горещо остава Покровското направление – 36 руски пехотни атаки са блокирани там за последните 24 часа, като украинският генщаб пак посочва изрично Покровск и Мирноград за места на активни боеве. Само 1 руска пехотна атака е имало обаче в намиращото се от юг Олександриевско направление. Североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка е имало 14 руски пехотни атаки. По 11 руски пехотни атаки е имало в Лиманското направление, както и в най-северната част на Харковска област, в района на град Вовчанск. Там, на база геолокализирани видеокадри, ISW отчита, че руската армия е напреднала повече на изток в рамките на самия град Вовчанск.

Украинският военен канал "Офицер" коментира, че руснаците с всички сили се мъчат да превземат село Родинско, струпвайки от изток повече сили. Родинско се намира западно от Мирноград и северно от Покровск и е ключова точка за сегашната украинска отбранителна линия в алгомерацията. Хвърля се основно пехота, няма бронирана техника, добавя каналът по отношение на това как протичат военните действия. Водят се ожесточени боеве за Гришино, западно предградие за Покровск, добавя руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар". Каналът признава и, че има украински позиции в северната част на Покровск. Колегите им от "Два майора" обръщат внимание на същото, с непотвърдена информация за руски успех – превзета била станция за отпадъчни води.

Интересна заблежка от украинския военен експерт и о.з. полковник Константин Машовец, публикувана в профила му във Facebook. Той обръща внимание, че дълговете на руските държавни железници вече са над 4 трилиона рубли, а това е сума, която е толкова голяма, колкото е официалният към момента дефицит в руския държавен бюджет.

