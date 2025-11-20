Войната в Украйна:

Карлос Насар иска да постигне нещо невиждано в олимпийските щанги, което ще го направи номер 1 в историята

Голямата спортна звезда на България Карлос Насар иска да постигне нещо невиждано в света на щангите - да стане първият тежкоатлет, който печели четири олимпийски титли. До момента има шестима щангисти в историята, които са печелили по три олимпийски златни медала. 21-годишният Насар взе злато от Париж 2024, но не мисли да спира - и възнамерява да атакува олимпийския връх поне още три пъти, за да опита да се превърне в спортист номер 1 в историята на олимпийските щанги.

Карлос Насар иска да е единственият щангист с четири олимпийски титли

"Надявам се да съм първият щангист с 4 златни медала от Олимпиада, това е моята цел, но е много рано още да се говори за тези неща. Първо идва Европейско, после чак има време до Лос Анджелис 2028", заяви Карлос Насар в интервю за Sportal.bg.

Той бе попитан и дали може да надмине тежестите, които е вдигал Благой Благоев в края на миналия век. "Има много високи тежести в българската история. Те са постижими за мен, защото знам какво мога. Не ми се е налагало досега, защото ставам пръв с изтласкването. Бил съм близо до килограмите на Благой Благоев във Варна 80-те години", каза Насар.

Карлос Насар

"На мен тези тежести не са ми били нужни, защото ставам първи с моите. Но неговите са огромни тежести, само че е рисковано да се вдигат, ако не ти трябват. Благой е най-добрият в нашата история на изхвърляне, но той ги е вдигал, защото са нужни. Той е трябвало да вдига докрай, за да победи съперниците си."

"Различни поколения сме, трудно е да се сравняваме. Той е голям шампион, достоен за уважение. Заради него мечтаем, той е показал как трябва да се случват нещата. Голям респект към него. Дано се видим в скоро време в една хубава федерация", завърши Насар по темата.

