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Северно море вече не е същото: Субтропични медузи превзеха германското крайбрежие

27 август 2026, 20:02 часа 698 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Северно море вече не е същото: Субтропични медузи превзеха германското крайбрежие

Субтропични медузи бяха открити за първи път на остров Силт в Северно море, в провинция Шлезвиг-Холщайн в най-северната част на Германия. По-рано това лято такива медузи бяха забелязани и край бреговете на Шотландия и Дания. Появата им е още един сигнал за морските биолози за климатичните промени и конкретно за затоплянето на Северно море.  

Миналата година милиони от тези медузи бяха изхвърлени и на плажовете на Майорка. Откритият вид е безопасен за хората, но морският биолог Райнер Борхердинг предупреждава, че след него могат да се придвижат на север и по-опасни топлолюбиви видове, като португалската галера (Physalia physalis) или излъчващи светлина медузи като например лилавата медуза (Pelagia noctiluca), които причиняват болезнени ужилвания при контакт.

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На 22 август 2026 г. средната дневна температура на морската повърхност в глобалния океан извън полярните райони достигна 21,1°C. Това е нов абсолютен рекорд в данните на европейската служба "Коперник", надминавайки предишния рекорд от 21,09°C през март 2024 г.

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Климатични промени Германия Глобално затопляне Медузи Северно море
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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