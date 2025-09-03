Войната в Украйна:

Обикновен проруски предател: Съпругата на убиеца на Парубий (СНИМКА)

03 септември 2025, 10:41 часа 457 прочитания 0 коментара
Обикновен проруски предател: Съпругата на убиеца на Парубий (СНИМКА)

Михаил Сцелников, задържаният за убийството на депутата Андрий Парубий, който вече направи самопризнания в съда, е обикновен проруски предател, който се прикрива зад името на сина си, загинал за Украйна. Това написа бившата съпруга на Сцелников в профила си във Фейсбук, възмутена от факта, че убиецът използва името на сина си герой и патриот.

Припомняме, че според твърдението на Сцелников той настоява да бъде осъден по бързата процедура и след това да бъде разменен срещу военнопленник като желанието му било да отиде след това в Русия и да прибере оттам тялото на загиналия си на фронта син. Неговата бивша съпруга обаче дава своите показания, за да внесе яснота в казуса и да разсее заблудите.

Олена Чернинка пише, че се е разделила със Сцелников още преди 27 години и е отгледала сина си Михайло-Виктор (с позивна Лемберг) сама, а бащата е поддържал единствено епизодична връзка с него. Възпитах го като патриот, пише тя, и той бе истински герой, а убиецът се прикрива зад мъртвия си биологичен син и лъже цинично върху кръвта на загиналите герои.

Още: Това е моето лично отмъщение към украинското правителство: Убиецът на Парубий (ВИДЕО)

Ето текстът на писмото й

"Искам да изясня ситуацията. (...) Разделих се с бившия си съпруг през 1998 г. и официално получих документ за развод през 2000 г. Отгледах сина си сама. Понякога бащата се появяваше. Например на 1 септември в първи клас или за някакво значимо събитие. Общуваше със сина си, но много рядко. Когато Лемберг отиде на война, те се скараха сериозно. И Лемберг блокираше баща си навсякъде. Защото единият беше патриот, а другият не. След смъртта на сина ми, се наложи да общувам с баща му. Документи, следователи, ДНК и т.н. Без приятелство или вражда - рядката ни комуникация беше само за изчезването на сина ми. Възпитах Михайло-Виктор като истински смел човек. Можете да прочетете за това в книгата ми, където никъде не се споменава бащата."

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Корицата на книгата, посветена на Михайло-Виктор. Снимка: Facebook/Олена Чернінька

Още: С убийството на Парубий Русия откри нов етап във войната: Защото не може да стигне до Зеленски

Жената посочва, че новината за убийството на Андрий Парубий е разтърсила и шокирала семейството й. И че не иска паметта на Михайло-Виктор да бъде използвана и изопачавана в тази ситуация.

"Синът ми бе герой и загина за Украйна. Той премина през Киев, Запорожие, Николаев и сам поиска да бъде преместен в Бахмут в 93-та бригада. В най-горещата точка. Беше младши сержант, командир на разузнавателен взвод. И умря като герой", пише тя.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Андрей Парубий война Украйна Андрий Парубий
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес