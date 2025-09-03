Обикновен проруски предател: Съпругата на убиеца на Парубий (СНИМКА)

Михаил Сцелников, задържаният за убийството на депутата Андрий Парубий, който вече направи самопризнания в съда, е обикновен проруски предател, който се прикрива зад името на сина си, загинал за Украйна. Това написа бившата съпруга на Сцелников в профила си във Фейсбук, възмутена от факта, че убиецът използва името на сина си герой и патриот.

Припомняме, че според твърдението на Сцелников той настоява да бъде осъден по бързата процедура и след това да бъде разменен срещу военнопленник като желанието му било да отиде след това в Русия и да прибере оттам тялото на загиналия си на фронта син. Неговата бивша съпруга обаче дава своите показания, за да внесе яснота в казуса и да разсее заблудите.

Олена Чернинка пише, че се е разделила със Сцелников още преди 27 години и е отгледала сина си Михайло-Виктор (с позивна Лемберг) сама, а бащата е поддържал единствено епизодична връзка с него. Възпитах го като патриот, пише тя, и той бе истински герой, а убиецът се прикрива зад мъртвия си биологичен син и лъже цинично върху кръвта на загиналите герои.

Ето текстът на писмото й:

"Искам да изясня ситуацията. (...) Разделих се с бившия си съпруг през 1998 г. и официално получих документ за развод през 2000 г. Отгледах сина си сама. Понякога бащата се появяваше. Например на 1 септември в първи клас или за някакво значимо събитие. Общуваше със сина си, но много рядко. Когато Лемберг отиде на война, те се скараха сериозно. И Лемберг блокираше баща си навсякъде. Защото единият беше патриот, а другият не. След смъртта на сина ми, се наложи да общувам с баща му. Документи, следователи, ДНК и т.н. Без приятелство или вражда - рядката ни комуникация беше само за изчезването на сина ми. Възпитах Михайло-Виктор като истински смел човек. Можете да прочетете за това в книгата ми, където никъде не се споменава бащата."

Корицата на книгата, посветена на Михайло-Виктор. Снимка: Facebook/Олена Чернінька

Жената посочва, че новината за убийството на Андрий Парубий е разтърсила и шокирала семейството й. И че не иска паметта на Михайло-Виктор да бъде използвана и изопачавана в тази ситуация.

"Синът ми бе герой и загина за Украйна. Той премина през Киев, Запорожие, Николаев и сам поиска да бъде преместен в Бахмут в 93-та бригада. В най-горещата точка. Беше младши сержант, командир на разузнавателен взвод. И умря като герой", пише тя.