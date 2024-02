Обявиха тридневен траур във Валенсия след трагичния пожар

Испанската национална телевизия съобщи, че четирима души, които първоначално са били включени в списъка с 14 изчезнали, са открити живи от властите. Заради трагедията, властите обявиха тридневен траур, предава БГНЕС.

Междувременно остават много въпроси как пожарът се е разпространил толкова бързо. Експерти предположиха, че вид облицовка може да е ускорила разпространението на огъня, но кметът на Валенсия Мария Хосе Катала каза, че причината за пожара все още не е известна и е твърде рано да се коментира дали някои материали, използвани в строителството на модерния комплекс, може да са са допринесли.

Вицепрезидентът на Колежа за индустриални и технически инженери във Валенсия, Естер Пучадес, която е инспектирала сградата, каза пред държавната информационна агенция ЕФЕ, че използваната облицовка включва полиуретан и когато „се нагрее, тя е като пластмаса и се запалва“. Тя заяви, че това е първият пожар от този тип в Испания, но че други пожари, включващи този материал, са били също толкова разрушителни в Обединеното кралство и Китай.

🔥 🔥 A MASSIVE FIRE today in a high-rise building in the Campanar neighborhood of Valencia, Spain @Intelsky pic.twitter.com/z48EMwd3DU