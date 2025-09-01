Официални данни: Безработицата в Австрия през август скочи до 7%

Равнището на безработицата в Австрия е достигнало до 7 процента през август. Броят на безработните и участниците в обучения за допълнителна квалификация или преквалификация се е увеличил на годишна база с 4,2 процента или с 14 864 души, съобщи днес австрийската Служба по заетостта.

В края на август общо 367 120 души са били регистрирани в Службата по заетостта на Австрия, от които 301 421 безработни и 65 699 участващи в квалификационни програми. "Икономическите условия все още не сигнализират обръщане на тенденцията на пазара на труда", съобщи изпълнителната директорка на Службата по заетостта Петра Драксл в информация за пресата.

Все още не е достигната най-ниската точка на пазара на труда. Австрийският институт за икономически изследвания прогнозира стагнация на икономиката през 2025 г. след две последователни години на рецесия.