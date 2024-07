Офисът на Зеленски: Няма да има интервю, Тъкър Карлсън не е в графика ни

Серхий Никифоров - говорителят на украинския президент Володимир Зеленски - отрече информацията, че държавният глава ще даде интервю пред скандалния американски водещ Тъкър Карлсън.

Още: След интервюто с Путин: Скандалният американски журналист Карлсън обяви, че ще интервюира и Зеленски

"Г-н Тъкър Карлсън трябва да проверява по-внимателно източниците си във ФСБ. Президентът на Украйна има съвсем различен график и Тъкър Карлсън не е в него", написа Никифоров, след като самият водещ се похвали с предстоящо интервю със Зеленски.

❗️ Volodymyr Zelenskyy will not give an interview to Tucker Carlson - Office of the President of Ukraine



"Mr. Tucker Carlson should check his sources in the FSB more carefully. The President of Ukraine has a completely different schedule, and Tucker Carlson is not on it." -… pic.twitter.com/kxhTE1uEfp