"Или са руски, или са украински": Радев няма да задейства член 4 заради дроновете в Черно море

Още не мога да кажа от коя страна са дроновете. Но е ясно - или са руски, или са украински. Това каза пред журналисти премиерът Румен Радев, който присъства на изложението Inter Drone Expo 2026 в София. "Атаката е комплексна с морски и с въздушен дрон. Тепърва ще се опитаме да установим откъде е дошла", поясни той. И посочи, че във видеоконферентна връзка с членовете на Съвета на ЕС, е изложил всичко, което се случва в момента в нашето изключително икономическо пространство, което е изключително обезпокоително.

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Вчера, когато по същия начин беше потопен кораб, натоварен с царевица в Украйна и пътуващ за Равена, Италия, украинският президент Володимир Зеленски уточни - комплексна руска атака, с два морски дрона и безпилотна летателна машина - ОЩЕ: Пожар и убити моряци на турски кораб в Черно море - изглежда е атака с дронове (ВИДЕО)

A Togo-flagged merchant vessel sank off the coast of Bulgaria following a drone attack in the Black Sea The crew is missing, and a search operation is underway. Another vessel, which was also attacked by drones, was successfully rescued. Two sailors were injured. Bulgarian Prime Minister Rumen Radev called the attack a blatant violation of international law. It remains unclear who was behind the attack. — NEXTA (@nexta_tv) October 6, 2026

Премиерът бе категоричен, че няма как да бъдат задействани член 4 и 5 по договора на НАТО, защото "има и по-тежки случаи на атака в териториални води". "Това е на 130 км от нашия бряг. Пада се в нашата икономическа зона. Но не са териториални води, водят се неутрални. Имаше такива атаки и в Полша, и в Румъния, където бе ударен и жилищен блок. Въпросът пред НАТО вече е поставен", обяви Радев.

По думите му в Черно море "непрекъснато се потопяват кораби, има непрекъснато удари с дронове". "Едва ли това е най-сериозният инцидент", заяви премиерът. Но добави, че той е сериозен като тенденция, защото "когато една война не се спре навреме, тя разширява своя пространствен обхват".

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Радев повтори, че все още нямаме информация за товара на кораба, който потъна (този, плаващ под знамето на Того). На другия е имало пшеница. Много популярният Z-канал "Рибар" обаче написа, че и двата кораба са натоварени на украински пристанища, явно със зърно - ОЩЕ: Най-популярният Z-канал за подпалените с дронове недалеч от Бяла кораби в Черно море: Акостирали са редовно в Украйна

Запитан дали трябва да бъде свикан Консултативен съвет за национална сигурност (КСНС), той бе категоричен, че са взети всички необходими мерки и обстановката се следи. "Дали ще се свика КСНС зависи от президента Илияна Йотова", подчерта той.

"Когато некомпетентни хора използват един такъв случай, чуваме всякакви малоумни теории", каза още той. По думите му има голям риск КСНС да се превърне в една злоупотреба с цялата тази ситуация.

По-рано премиерът съобщи, че около 3:00 часа на 6 октомври в изключителната българска икономическа зона на Черно море са атакувани два търговски кораба с дронове.