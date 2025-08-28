Войната в Украйна:

Затварят сексисткия сайт в Италия, тормозил Мелони и други жени в политиката

28 август 2025, 16:53 часа 189 прочитания 0 коментара
След като се разбра, че сексисткият сайт „Phica“, който публикувал откраднати снимки онлайн и тормозел премиера на Италия Джорджа Мелони и други жени в политиката, се оказа, че има редица италианки, които са пострадали от него и той беше затворен, предаде италианската информационна агенция ANSA. В изявление, издадено от администраторите на сайта, потребителите са уведомени, че цялото съдържание е премахнато.

„Ако вашите права са били нарушени“, гласи текстът, „моля, свържете се с нас, за да можем да го премахнем“. „Phica“, продължава изявлението, „беше създадена като лична платформа за дискусии и споделяне, със специално пространство за тези, които желаят да се сертифицират и да споделят съдържанието си в безопасна среда. За съжаление, както във всяка социална мрежа, винаги има хора, които злоупотребяват с платформите, увреждайки духа и първоначалната им цел", се посочва в изявлението. 

Администраторите посочват, че въпреки своите усилия, не са успели да спрат навреме цялото токсично съдържание. ОЩЕ: Появи се фалшиво порно с италианския премиер Джорджа Мелони

Снимка: Getty Images

Жертвите на сайта

Порталът публикува и снимки на премиера Джорджия Мелони и секретаря на Демократическата партия Ели Шлайн, наред с други.

В сряда италианският евродепутат от лявоцентристката Демократическа партия (ДП) Алесандра Морети и градският съветник от ДП южно от Рим Валерия Кампаня съобщиха, че базираният в Италия порносайт Phica позволява на потребителите да публикуват манипулирани снимки на тях в сексуални пози

Междувременно полицията получава оплаквания от жени в цяла Италия, които са открили, че техни снимки са откраднати и публикувани в сексистки уебсайтове Mia moglie и Phica.eu. Органите на реда са започнали разследвания, за да идентифицира собствениците на платформите, които съдържат и снимки на политици, актриси и инфлуенсъри.

Разследванията са в ход и за установяване на начина, по който снимките са били откраднати и разпространени, както и за идентифициране на авторите на сексистките и обидни коментари. ОЩЕ: Евродепутатка "изгря" в порносайт

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Италия Порнография Кибер тормоз секс скандал Джорджа Мелони
