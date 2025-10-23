Войната в Украйна:

Опит руското посолство в Букурещ да бъде взето на абордаж от кола, Монголия страда за бензин заради ударите по руски рафинерии (ВИДЕО)

След като на 24 февруари, 2022 година, руският диктатор Владимир Путин нареди пълномащабно нахлуване на армията си в Украйна, новините, касаещи Русия, безспорно приковават още по-голямо внимание. Поредните две такива са факт - Още: "Тук не е Москва": ДСБ сложи билборд срещу руското посолство

В Румъния 53-годишен мъж се опита да блъсне портите на руското посолство с колата си. Инцидентът се случи в Букурещ снощи.

След опита, шофьорът се опитал да избяга от местопроизшествието, но е бил задържан. Направен му е полеви тест за алкохол и накротици, който е показал наличие на амфетамини и бензодиазепин, съобщава беларуската опозиционна медия NEXTA. В България съвсем наскоро имаше протест заради тези полеви тестове и достоверността им.

Още: 31 пъти повече внос на бензин: Русия изпадна в тотална зависимост от Беларус

Междувременно, криза за бензин заради систематичната украинска въздушна кампания срещу руските рафинерии вече има не само в самата Русия, но и в крайно зависими от нея държави. Пример - Монголия. Азиатската страна буквално не може да живее енергийно без Русия - 95% от петролните продукти там се внасят от Руската федерация. А Путин не беше арестуван съгласно заповедта на Международния наказателен съд в Хага именно при посещение в Монголия. Страната изгражда първата в историята си петролна рафинерия, за да не е толкова зависима - Още: Съжаляваме, ръцете ни са вързани: Монголия обясни защо не арестува Путин

Ивайло Ачев
