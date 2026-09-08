Учени: До края на века над 40% от територията на Земята ще се сблъска с невиждана суша

Резултатите от скорошно проучване бяха доста тревожни - до края на века над 40% от територията на Земята ще се превърне в сухи региони.

Тревожна прогноза за бъдещето на Земята

През последните няколко десетилетия учените многократно предупреждават, че хората неизбежно ще се сблъскат с последиците от причинените от човека климатични промени. С затоплянето на света се очаква много от най-сухите региони на планетата да станат още по-сухи, пише Science Alert .

Ново проучване показва, че до 2100 г. границите на сухите земи ще се изместват напред, променяйки ландшафтите и унищожавайки растителността, която вече не може да се справи с екстремни условия. С тези промени се очаква сухите земи на Земята да покрият повече от 40% от сушата на планетата.

По-интересното е, че повишаващите се нива на въглероден диоксид вероятно ще забавят разширяването на сухите региони на нашата планета, които са региони, изправени пред остър недостиг на вода, където валежите са изключително ниски в сравнение с потенциалната загуба на вода чрез изпарение и транспирация на растенията.

Учените обаче признават, че местоположението на основните сухи земи в света, разликите в методите за измерване и климатичните данни означават, че глобалните оценки за площта на сухите земи на Земята могат да варират значително.

Сега нови изследвания показват, че разпространението на сухия климат към преди това по-влажни региони може значително да изостри недостига на вода, деградацията на екосистемите и опустиняването, като всички тези проблеми според учените ще представляват предизвикателства за глобалното устойчиво развитие.

В проучването учените са използвали актуализирано климатично моделиране, за да картографират текущото глобално разпределение на сухите земи и да предскажат потенциалното им разширяване.

Резултатите показват, че един от факторите, допринасящи за несъответствието в прогнозите за сухите региони, е, че повишаващите се нива на CO₂ в атмосферата с течение на времето влияят на транспирацията на растенията. Казано по-просто, растенията обикновено губят по-малко вода чрез транспирация, което от своя страна влияе на изчисленията. Този фактор обаче не се взема предвид в много изследвания.

Учените заявиха, че са установили, че въз основа на базови данни за периода от 1994 до 2023 г., сухите земи покриват около 38,58% от общата сушна площ на Земята, с изключение на Антарктида. Данните обаче показват, че в бъдеще площта на сухите земи на планетата вероятно ще се увеличи до между 39,31 и 40,28% от общата сушна площ на Земята. Очаква се това да се случи между 2071 и 2100 г. - точно когато, в зависимост от сценария за емисиите на парникови газове.

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