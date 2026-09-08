Преди 500 млн. години нещо е оставило странни шестоъгълни отпечатъци на Земята - мистерията най-накрая е разкрита

Странни шестоъгълни фосили на Земята озадачават учените от векове, но сега изследователите най-накрая са разбрали кой е оставил тези фосилизирани отпечатъци в Палеодиктион.

Мистерията с фосилизираните отпечатъци в Палеодиктион

Мистерията на мистериозен шестоъгълен фосил, оставен от нещо, живяло на Земята преди около 500 милиона години, озадачава учените от векове. В ново проучване учените описват как изглежда съществото, оставило тези мистериозни отпечатъци върху древни фосили, открити в Палеодиктион, като идентифицират двама най-вероятни кандидати, пише IFLScience .

Мистерията на вкаменелостта от Палеодиктион се смята за една от най-старите неразгадани мистерии в палеонтологията. През 1850 г. италианският палеонтолог Джузепе Менегини дава име на вкаменелост от еоценски седименти. Ученият обаче изобщо не описва животно, а странен отпечатък, оставен от неизвестно същество.

Оттогава насам е открит палеодиктион, както се нарича този вид фосилизирана следа, под формата на вкаменелости по планинските върхове и пресни следи по морското дъно. Казано по-просто, каквото и да е било това същество, то е живяло на планетата преди 500 милиарда години и все още процъфтява днес. Но какво е то?

В ново проучване, екип, ръководен от палеонтолога Андреа Баукон от Университета в Генуа, теоретизира, че древният, мистериозен отпечатък вероятно принадлежи на членестоноги. Членестоногите са безгръбначни животни със сегментирани тела и твърд екзоскелет; милиони видове са известни на науката, живеещи в сухоземни и морски екосистеми.

Проучването, публикувано в списание Nature, изследва литературата за примери за палеодикция и предприема екскурзии, за да открие нови фосилни образци в Апенините и Алпите, региони, които може да изглеждат странни, но някога са били скрити под древен океан.

В резултат на това учените са открили древни фосили на Палеодиктион, а подводни апарати са регистрирали техните съвременни версии на морското дъно. Това са странни дупки, изкопани от организми, които са живели в миналото и са все още живи днес. Анализът показва, че фосилите и съвременните структури се състоят от прави тунели с остри ъгли. Този структурен модел се свързва с членестоногите, тъй като техният твърд екзоскелет и съчленени крайници определят обхвата им на движение, а учените са успели да идентифицират два ключови кандидата: дълбоководни изоподи и амфиподи.

Въпреки че вече са установили на кого принадлежат мистериозните отпечатъци, учените все още не знаят точно за какво са използвали структурата. Предишни теории предполагаха, че това може да е система за отглеждане на бактерии, но ново проучване показва, че може да е комуникационна мрежа за колония от животни.

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Също така наскоро учени възобновиха теорията си за хипотетичен континент, известен като Лемурия. Теория за неговото съществуване бе изложена още през 19 век, за да обясни защо подобни фосили на лемури са открити в Индия и Мадагаскар, въпреки факта, че тези страни са разделени от Индийския океан.

Сега поддръжниците на тази теория твърдят, че Лемурия, а може би и руините на древна праисторическа цивилизация, може да са скрити под океанското дъно. Трябва да се отбележи, че учените работят за определяне на границите на действителната потънала сушата в този регион, въпреки че няма доказателства, които да я свързват с Лемурия или напреднала цивилизация.

Изгубеният континент е свързван със странни теории, включително „звездни семена“, за които се твърди, че съдържат извънземна ДНК, хуманоиди, снасящи яйца, и дори праисторическа ядрена война. Някои поддръжници на тази теория използват и изследвания на древния субконтинент Мавриций, чиито останки се намират под Индийския океан, като доказателство за истинността на легендата за Лемурия.