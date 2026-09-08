На прага на отоплителния сезон: Колко ще струват дървата тази зима

Кубикът дървесина за огрев варира между 70 и 75 евро в зависимост от доставката. Метровките вървят по 70 евро кубикът, а нацепените и готови за прибиране дърва – по 75 евро, показа проверка на bTV. Хората, които получават енергийни помощи от държавата, обаче се оплакват, че част от парите ще се превеждат след Нова година. Това прави набавянето на дърва изключително трудно.

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В село Брусен в къщата на Христо Цеков са се запасили с дърва още през май. „Човек няма избор, трябва да се топли, и когато имаш и възрастен родител, болен, трябва да го топлиш цялата зима, няма спиране“, казва той.

„Беше понамаляло търсенето,може би защо томного хора си сложиха климатици по програми. Но токът стана пак по-скъп и почнаха да се завръщат към дървата за огрев“, коментира Петър Петров, собственик на борса за дърва.

Съседката на Христо иска да се запаси, но се оказва, че не може да се запаси отрано. Държавата я подпомага с 322 евро за топлото, защото е социално слаба и с минимална пенсия. По новите правила обаче парите ще стигнат до жената на два транша – 128 евро до декември, останалите – след това.