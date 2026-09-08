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Хвърлилият оставка Христо Янев с остър залп преди Левски: "Вие не сте от ЦСКА!"

08 септември 2026, 12:54 часа 201 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Хвърлилият оставка Христо Янев с остър залп преди Левски: "Вие не сте от ЦСКА!"

Христо Янев отправи остри думи към хората, които според него атакуват него и ЦСКА, по време на пресконференцията преди финала за Суперкупата срещу Левски. Наставникът, който вече обяви, че утрешният двубой ще бъде последният му начело на "червените", заяви, че атаките и обидите срещу него са преминали границата. Янев дори бе категоричен към част от критиците си: "Вие не сте от ЦСКА – казвам ви, да го знаете".

Болката на Христо Янев - атакуват го хора, които се бият в гърдите, че са от ЦСКА

Треньорът обясни, че решението му да напусне е продиктувано не от липса на желание да продължи работата си, а от стремежа да свали напрежението от клуба и отбора. "Поглеждайки се в огледалото, си задавам въпроса направи ли Янев нещо срещу клуба и отбора - категорично не. Атаките и обидите стават все по-силни. За мен няма нищо по-важно ЦСКА като клуб и отбор да е добре", заяви той.

Янев подчерта, че за първи път от 2000 година насам вижда толкова добре организиран клуб отвътре, но и толкова силна атака отвън. Именно това според него е една от основните причини да вземе решението да се оттегли. "Най-много ме боли, че част от атаката идва от хора, които се бият в гърдите, че са от ЦСКА. Вие не сте от ЦСКА - казвам ви, да го знаете", добави специалистът.

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Христо Янев

"Кое е толкова лошото, което направих за тези 11 месеца?"

Янев защити и свършеното от него през последните 11 месеца. Той припомни, че е поел ЦСКА в изключително тежко състояние и на два пъти е заставал начело на отбора в труден момент. "Чудя се кое е толкова лошото, което направих за тези 11 месеца. В момента отборът има реален шанс да се бори за титлата. В Европа отстранихме отбори, които са градени с години, с десет месеца работа", каза Янев.

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Той посочи и ограниченията, с които клубът се е сблъсквал при селекцията заради финансовия феърплей, както и спорните съдийски решения в някои от мачовете на ЦСКА. В края на изказването си Янев благодари на собственика Валтер Папазки и на ръководството на клуба за подкрепата и заяви, че ако неговото оттегляне помогне за обединението на "червената" общност, ще приеме решението си с удовлетворение.

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Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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