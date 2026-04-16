Орбан оправда отсъствието си от среща на върха на ЕС с ангажименти

16 април 2026, 14:27 часа 402 прочитания 0 коментара
Премиерът Виктор Орбан няма да присъства на неофициалната среща на върха на лидерите на Европейския съюз, насрочена за 23 и 24 април, поради ангажименти, свързани с предаването на властта в Унгария, предаде агенция МТИ. 

Унгарският министър по въпросите на ЕС Янош Бока съобщи в социалните мрежи, че тъй като срещата е неофициална и не се очаква да доведе до приемането на решения или писмени заключения, премиерът не е определил свой заместник. Унгария няма да бъде представена на политическо ниво.

По думите на Бока дневният ред на срещата включва кризата в Близкия изток, отражението ѝ върху Европа, както и въпроси, свързани със следващия 7-годишен бюджет на ЕС. Министърът подчерта, че позициите на Унгария по тези теми вече са добре известни и остават непроменени. 

Кабинетът на председателя на Европейския съвет е бил информиран за унгарското отсъствие. Въпреки липсата на участие Бока заяви, че Будапеща ще бъде информирана за резултатите от срещата.

Елена Страхилова
Европейски съюз Унгария Виктор Орбан
