Орбан оправда отсъствието си от среща на върха на ЕС с ангажименти

Премиерът Виктор Орбан няма да присъства на неофициалната среща на върха на лидерите на Европейския съюз, насрочена за 23 и 24 април, поради ангажименти, свързани с предаването на властта в Унгария, предаде агенция МТИ.

Унгарският министър по въпросите на ЕС Янош Бока съобщи в социалните мрежи, че тъй като срещата е неофициална и не се очаква да доведе до приемането на решения или писмени заключения, премиерът не е определил свой заместник. Унгария няма да бъде представена на политическо ниво.

По думите на Бока дневният ред на срещата включва кризата в Близкия изток, отражението ѝ върху Европа, както и въпроси, свързани със следващия 7-годишен бюджет на ЕС. Министърът подчерта, че позициите на Унгария по тези теми вече са добре известни и остават непроменени.

Още: Орбан беше огромен проблем на македонско-българските отношения

Кабинетът на председателя на Европейския съвет е бил информиран за унгарското отсъствие. Въпреки липсата на участие Бока заяви, че Будапеща ще бъде информирана за резултатите от срещата.

Джей Ди Ванс се върна в САЩ с празни ръце: Двоен неуспех за няколко дни