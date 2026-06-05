Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Арестът на Стоян Мавродиев в Белград: Екстрадицията може да продължи повече от 1 година и накрая да остане пак на свобода

05 юни 2026, 7:46 часа 685 прочитания 0 коментара
Снимка: ББР
Арестът на Стоян Мавродиев в Белград: Екстрадицията може да продължи повече от 1 година и накрая да остане пак на свобода

След близо две години в неизвестност в Сърбия беше задържан Стоян Мавродиев – бившият изпълнителен директор на държавната Българска банка за развитие. Срещу него има разследване за отпуснат кредит за 150 милиона лева на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански-Вълка. Очаква се да стане ясно дали Мавродиев ще бъде екстрадиран в България и какъв е отзвукът в западната ни съседка. Още: Прокуратурата потвърди: Мавродиев е задържан, предстои връщането му у нас

Сред въпросите по случая са къде и как е задържан, откога е на територията на Сърбия и какво ще се случи в следващите 18 дни.

Не е ясно и дали има вариант Сърбия да откаже екстрадиция, както и дали Мавродиев може да е следващият Цветан Василев. Очаква се да се разбере и къде е бил през последните две години.

"Въпросът за екстрадицията на Мавродиев е за милион долара, защото в момента не знаем как ще реагира на искането за екстрадиране самият Стоян Мавродиев, сръбските власти и правосъдието", каза за bTV Ели Юрукова, кореспондент на БГНЕС в Сърбия. Тя уточни, че последната дума има министърът на правосъдие в съседката ни. 

Ще пусне ли Сърбия Мавродиев?

Още: Вътрешният министър с първи думи за ареста на Стоян Мавродиев

„Сръбски адвокат ми обясни, че Мавродиев е задържан за един месец. За това време българската прокуратура трябва да изпрати обвиненията към него, аргументи за престъпленията, за които той е обвинен. След това се очаква отговор. Сръбският адвокат ми каза, че вярва, че процедурата по екстрадирането ще продължи много по-дълго. Може да продължи една година по сръбските закони. Ако за това време не се реши, ще бъде ли пуснат на свобода“, поясни Ели Юрукова.

Според нея Сърбия не е случайно избрана като държава, където Стоян Мавродиев е арестуван. „Много е важно дали самият Мавродиев ще поиска той да не бъде екстрадиран. Този процес ще се развива между него и адвокатите му. Той има право на това да поиска да не бъде екстрадиран“, уточни кореспондентът на БГНЕС.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Според определени източници той се намира в централния затвор в Белград. Задържан е на летището в сръбската столица. Полетът е бил от Обединените арабски емирства. Мавродиев е бил в Дубай през тези две години, където има вила - нещо, което разследващият сайт Bird.bg отдавна посочи.

„Информацията е много малко, защото в момента сръбските медии не обръщат почти никакво внимание на тази информация. При арестуването на Цветан Василев шумът около него беше много голям. В момента има затишие и може да е затишие пред буря“, каза Юрукова.

Пред БНТ водещата на БНР Силвия Великова напомни, че в случая с Мавродиев изглеждало в началото така, че да бъде посочен Ахмед Доган като двигател на заемите, които се разследват и изведнъж това затихна. Две години да разследваш дали е незаконен заем от 150 млн. евро ми се струват много, каза тя.

Още: Стоян Мавродиев е арестуван в Белград

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
ББР Стоян Мавродиев Сърбия арест
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес