Арестът на Стоян Мавродиев в Белград: Екстрадицията може да продължи повече от 1 година и накрая да остане пак на свобода

След близо две години в неизвестност в Сърбия беше задържан Стоян Мавродиев – бившият изпълнителен директор на държавната Българска банка за развитие. Срещу него има разследване за отпуснат кредит за 150 милиона лева на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански-Вълка. Очаква се да стане ясно дали Мавродиев ще бъде екстрадиран в България и какъв е отзвукът в западната ни съседка. Още: Прокуратурата потвърди: Мавродиев е задържан, предстои връщането му у нас

Сред въпросите по случая са къде и как е задържан, откога е на територията на Сърбия и какво ще се случи в следващите 18 дни.

Не е ясно и дали има вариант Сърбия да откаже екстрадиция, както и дали Мавродиев може да е следващият Цветан Василев. Очаква се да се разбере и къде е бил през последните две години.

"Въпросът за екстрадицията на Мавродиев е за милион долара, защото в момента не знаем как ще реагира на искането за екстрадиране самият Стоян Мавродиев, сръбските власти и правосъдието", каза за bTV Ели Юрукова, кореспондент на БГНЕС в Сърбия. Тя уточни, че последната дума има министърът на правосъдие в съседката ни.

Ще пусне ли Сърбия Мавродиев?

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„Сръбски адвокат ми обясни, че Мавродиев е задържан за един месец. За това време българската прокуратура трябва да изпрати обвиненията към него, аргументи за престъпленията, за които той е обвинен. След това се очаква отговор. Сръбският адвокат ми каза, че вярва, че процедурата по екстрадирането ще продължи много по-дълго. Може да продължи една година по сръбските закони. Ако за това време не се реши, ще бъде ли пуснат на свобода“, поясни Ели Юрукова.

Според нея Сърбия не е случайно избрана като държава, където Стоян Мавродиев е арестуван. „Много е важно дали самият Мавродиев ще поиска той да не бъде екстрадиран. Този процес ще се развива между него и адвокатите му. Той има право на това да поиска да не бъде екстрадиран“, уточни кореспондентът на БГНЕС.

Според определени източници той се намира в централния затвор в Белград. Задържан е на летището в сръбската столица. Полетът е бил от Обединените арабски емирства. Мавродиев е бил в Дубай през тези две години, където има вила - нещо, което разследващият сайт Bird.bg отдавна посочи.

„Информацията е много малко, защото в момента сръбските медии не обръщат почти никакво внимание на тази информация. При арестуването на Цветан Василев шумът около него беше много голям. В момента има затишие и може да е затишие пред буря“, каза Юрукова.

Пред БНТ водещата на БНР Силвия Великова напомни, че в случая с Мавродиев изглеждало в началото така, че да бъде посочен Ахмед Доган като двигател на заемите, които се разследват и изведнъж това затихна. Две години да разследваш дали е незаконен заем от 150 млн. евро ми се струват много, каза тя.

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