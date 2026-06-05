То не може да сметнеш всичко, което си купувал: Коалиционният партньор на Борисов за празните държавни чекмеджета и неплатените фактури

Опитахме се да сложим стабилност в държавата, малко по-дълго да продължи това управление, предстоеше да влезем в еврозоната. Винаги остава - едно семейство да вземеш, не можеш да обхванеш всичко, което си купил и потребявал. Разбира се, трябва да се търси начин да бъде разплатено това. Всичко това каза лидерът на СДС Румен Христов - СДС е коалиционен партньор на ГЕРБ. И блесна със следния цитат: "България е преживявала по-тежки ситуации като турското робство".

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Христов отговори с тези думи при изричен въпрос на водещата на сутрешния блок на БНТ Христина Христова дали предишното управление не е рискувало фискалната стабилност на държавата, за да се удържи по-дълго на власт.

"Асен Василев не е универсалният виновник, но тогава се развърза торбата и почнахме да раздаваме средства", сети се Христов, според когото сега заради това вземаме заеми да плащаме социални придобивки, докато идеята да вземаш заеми е да инвестираш. "Въпросът е сивата икономика да бъде намалявана", каза още той.

"Категорично ще гласувам за замразяването на депутатските заплати", обеща лидерът на СДС. Според него, отправна точка за заплатите особено на висши постове в държавата трябва да е заплатата на президента и само процент от нея да става възнаграждение за държавна служба.

Иначе Румен Христов сподели, че сега, като е в опозиция, е по-удобно, по-спокойно - управляващите сега си осигурявали кворум.

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