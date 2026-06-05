5 юни в историята: САЩ обявяват война на България. Никола Петков е арестуван

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

5 юни 1947 г.: Свалянето на имунитета на Никола Петков и ареста му

На този ден през 1947 година с решение на Великото Народно събрание депутатският имунитет на Никола Петков е свален. Веднага след това той е арестуван в сградата на парламента. Срещу Никола Петков е повдигнато обвинение, че заедно с военни организации е започнал подготовка за държавен преврат, за да бъде свалена властта с въоръжена сила.

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В периода 1932–1933 г. Петков е част от състава на БЗНС "Ал. Стамболийски". Той се изявява и като редактор на печатния орган на съюза "Земеделско знаме". През 1933 г. Петков преминава в редиците на БЗНС "Георги Марков".

След като на 19 май 1934 г. е извършен държавен преврат, той се присъединява към БЗНС "Врабча 1". Три години по-късно Петков влиза в състава на БЗНС "Ал. Стамболийски".

През Втората световна война той подкрепя идеята за създаване на Отечествен фронт. От месец август 1943 г. Никола Петков членува в Националния комитет на Отечествен фронт.

След 9 септември той е избран за министър без портфейл в първото правителство на Отечествен фронт. През 1945 г. Петков напуска правителството, след което сформира опозиционния БЗНС. В Шестото Велико народно събрание Никола Петков влиза като народен представител. Но през лятото на 1947 г. депутатският имунитет му е отнет и той е осъден на смърт заради противодържавна дейност.

5 юни 1946 г.: Георги Димитров се среща със Сталин

На този ден през 1946 година Георги Димитров посещава Москва, за да се срещне със Сталин. Престоят на българската делегация там е 3 дни. По време на срещата Сталин настоява България да отложи сключването на съюзен договор с Югославия - такъв да се случи след подписването на мирните договори и предлага дотогава да се даде "културна автономия" в Пиринския край с цел развиване на "македонско национално съзнание" сред населението.

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5 юни 1942 г.: САЩ обявяват война на България

На този ден през 1942 година САЩ обявяват война на България. Това се случва в разгара на Втората световна война (1939-1945 г.) Решението на правителството на САЩ да обяви война на България идва в отговор на обявената от страна на Царство България така наречена символична война на САЩ и Обединеното кралство на 14 декември 1941 г.

Според клаузите на Тристранния пакт България не е длъжна да обявява война на атлантическите съюзници. Но след нападението над Пърл Харбър ситуацията се променя, тъй като САЩ се оказват в позицията на жертва.

На 12 юни 1942 година общо 13 тежки бомбардировача Б-24 Либърейтър, прелитат над Средиземно море, Турция и Черно море. Те минават над сушата в района на Констанца, след което атакуват нефтения район на Плоещ. Щетите, които нанасят, са незначителни. На връщане те са прехванати от български изтребители, след което няколко самолета са свалени. Тази акция е първият американски удар в дълбочината на континента.

Балканите попадат в обсега на съюзническата бомбардировъчна авиация през есента на 1943 г. Това се случва след успешния съюзнически десант в Сицилия. На 20 октомври 1943 година започват бомбардировките на България, продължили до 17 септември 1944 г. Градове в анексираните части на Югославия също са ударени. Ударите по тях са предварително съгласувани с Тито.

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