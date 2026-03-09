Правителството на Гюров:

Орбан с писмо до Фон дер Лайен за Русия - иска нещо немислимо за ЕС (ВИДЕО)

09 март 2026, 15:24 часа 673 прочитания 0 коментара
Премиерът на Унгария Виктор Орбан е поискал от Европейската комисия да отмени санкциите, наложени върху руските енергийни ресурси. Новината оповести на 9 март говорителят на унгарското правителство Золтан Ковач в социалната мрежа X. Орбан е написал писмо до председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен, в което твърди, че покачването на цените на горивата в страната му се дължало не само на войната в Близкия изток, но и на предполагаемата „блокада“ на доставките на руски петрол през Украйна по тръбопровода „Дружба“.

Той също така описва спирането на транзита на руски петрол като „заплаха“ не само за Унгария, но и за целия Европейски съюз. Припомняме, че руски удар по инфраструктура в Лвовска област на Украйна, свързана с "Дружба", спря потоците към Унгария и Словакия още в края на януари. Въпреки това Будапеща и Братислава започнаха кампания за натиск срещу Киев, обвинявайки украинските власти, че били поправили тръбата, но нарочно не пускали руски нефт по нея.

„Блокадата на петрола от Украйна и войната в Близкия изток водят до повишаване на цените. Европа трябва да се изправи пред реалността: трябва да преразгледаме и да отменим всички санкции срещу руската енергия. Предложих това на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и свиках извънредно заседание на правителството, за да защитим унгарските семейства“, цитира Ковач думите на Орбан.

Унгария с още заплахи в писмо до Зеленски

Орбан също написа отворено писмо до Зеленски, в което го призова да възстанови незабавно работата на тръбопровода. Председателят на Европейския съвет Антонио Коща и украинският лидер се споразумяха, че Украйна ще оцени колко време ще отнеме ремонтът на повредения от Русия нефтопровод.

Унгария вече заплаши, че ще спре износа на ток и газ за Украйна, ако Киев не възстанови транзита на руски петрол към страната.

След телефонен разговор на 27 февруари с министър-председателя на Словакия Роберт Фицо Орбан заяви, че двете страни ще създадат разследваща комисия, която да оцени състоянието на тръбопровода „Дружба“.

Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Европейска комисия Виктор Орбан Урсула фон дер Лайен руски газ война Украйна санкции Русия руски петрол нефтопровод Дружба
