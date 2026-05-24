Украинските ВВС потвърдиха стрелбата с "Орешник" и общо 90 ракети по Киев и областта (ВИДЕО)

90 ракети и 600 далекобойни дрона - това е арсеналът, който Руската федерация впрегна срещу Украйна и по-специално срещу украинската столица Киев и околностите му. Това сочи официалната сводка на украинските ВВС - ОЩЕ: Разруха в Киев и първи данни за щетите там, където удари "Орешник" (ВИДЕО и СНИМКИ)

Trajectory of Russian missiles and drones during the large-scale overnight attack on Ukraine. The main focus was Kyiv and its region. #Ukraine pic.twitter.com/f0teRjdJsK — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 24, 2026

Съгласно официалните данни, има изстреляна руска ракета със среден обсег "Орешник" - тя е изстреляна от полигона в Капустин Яр, точно там, откъдето и досега се е случвало, първия път срещу Днипро преди вече 2 години. Отделно – 2 свръхзвукови ракети "Кинжал", 3 противокорабни ракети "Циркон", 30 балистични ракети "Искандер-М"/С-400, 54 крилати ракети Х-101/"Искандер-К"/"Калибър" – ОЩЕ:

Предвид огромната въздушна мощ, която Руската федерация впрегна, успеваемостта на украинската ПВО в отразяването е сериозна. Свалени са 11 балистични ракети "Искандер-М"/С-400, 44 крилати ракети и 549 далекобойни дрона. Отделно, 19 ракети не са достигнали целите, към които са били насочени - дали заради украинската система за електронно заглушаване "Лима" украинските ВВС не казват. На 54 места в Украйна има удари от преминалите през украинската ПВО руски ракети и далекобойни безпилотни системи – ОЩЕ:

Източник: Facebook профил на украинските ВВС