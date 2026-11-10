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Задържаха петима поляци, оправдавали стрелеца в Краков

10 ноември 2026, 15:37 часа 933 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Задържаха петима поляци, оправдавали стрелеца в Краков

Петима души, заподозрени в оправдаване на терористичната атака в Краков в социалните мрежи, са задържани в Полша, съобщи Медуза.ио. Според Каролина Галецка, говорител на полското Министерство на вътрешните работи, публикациите са били счетени за потенциална заплаха и е било взето решение за задържане на техните автори, защото те „биха могли в известен смисъл да бъдат имитатори“ на извършителя.

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Галецкая подчерта, че полицията следи не само публично достъпните социални медии и онлайн форуми, но и тъмната мрежа, а също така получава информация от техните източници. Припомняме, че на 7 ноември 2026 г. 24-годишният Михал Оксински откри огън по минувачи на Главния пазарен площад в Краков. При нападението загинаха шестима души и бяха ранени 15 други, включително руски гражданин. Преди да извърши нападението, Оксински убил баща си, майка си и сестра си. Стрелецът беше ранен по време на ареста си и почина по-късно в болницата. Полските правоохранителни органи все още не са направили официални изявления относно мотивите му.

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Краков Стрелба Полша Михал Оксински
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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