Изпълняващият длъжността губернатор на Курска област Алексей Смирнов освободи от поста му кмета на Кореневска община Марин Дегтяров. Новината съобщи "Курск Сити".

Смирнов оповести решението на среща с бежанци от населените места, които сега са арена на боеве и под контрола на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Официалната причина за уволнението на Дегтяров - не бил организирал добре евакуацията на цивлните.

По-рано беше уволнен ръководителят на Суджанска община Александър Богачев.

Кореневска община, наред със Суджанска, са основни арени на боеве, в северните им части.

Вече започна издаването на сертификати за настаняване на бежанци от Курска област в нови жилища. Проблемът - издадени са само два сертификата досега:

