Освободеният руски оръжеен търговец Виктор Бут благодари на САЩ за размяната

Освободеният руски оръжеен търговец каза, че е благодарен на американската страна за уважителното и благородно отношение по време на размяната. Това съобщи днес съпругата му Алла Бут, цитирана от ТАСС.

"Той каза, че е благодарен на американската страна за това, че са го нахранили. Той каза, че не е ял толкова много на практика през последните 12 години. Отнесли са се с него много благородно, с уважение: той не е пътувал с пранги, нито с белезници, с него са се отнасяли много благородно, разговаряли са. Обсъдили са всичко", каза Алла Бут.

Meet Viktor Bout, whom Biden set free today



This is from years ago, back when 60 Minutes occasionally dabbled in journalism. pic.twitter.com/xQS3XaTYVN