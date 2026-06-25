Осъдиха "ментора на Зеленски" за кражба на петрол, но в Русия

Украинският бизнесмен Игор Коломойски, който е сочен за ментор на украинския президент Володимир Зеленски, беше осъден задочно на 12 години затвор в Русия за кражба на петрол на стойност 10 милиарда рубли. Коломойски, който "вкара" Зеленски в голямата политика, е подсъдим и в Украйна - от 3 години е в следствения арест, но не иска да плаща гаранция, за да излезе. Според Службата за сигурност на Украйна (СБУ) и Бюрото за икономическа сигурност, в периода 2013–2020 г. Коломойски е изпрал и изнесъл в чужбина над половин милиард украински гривни (приблизително 14 милиона долара). Той е основен обвиняем за незаконно присвояване на милиарди долари от най-голямата търговска банка в Украйна – "Приватбанк", преди тя да бъде национализирана от държавата през 2016 г. с цел да не фалира.

Отделно Коломойски е обвинен в опит за убийство на адвокат Сергий Карпенко през 2003 година, защото двамата са влезли в "бизнес конфликт".

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Осъден в Русия

"Днес градският съд в Алметевск осъди четирима украински граждани, обявени за международно издирване – Игор Коломойски, Александър Ярославски, Генадий Боголюбов и Павел Овчаренко. Те бяха обвинени в извършване на престъпления по чл. 210, чл. 1 и чл. 160, чл. 4 от Наказателния кодекс на Руската федерация". И четиримата бяха признати за виновни в присвояване на 858 600 тона руски петрол на стойност 10 милиарда рубли и осъдени задочно на 12 години затвор, предаде "Интерфакс" прессъобщение на пресцентъра на руското МВР.

Жертва на кражбата, според руското правосъдие, е "Татнефт". Според разследващите, украинската компания АД "Укртатнафта" е била ключовото предприятие в схемата за кражба. Откраднатите суровини са били доставяни чрез посредници на рафинерията на "Укртатнафта" в Полтавска област на Украйна.

През август 2024 година руски съд конфискува активите на Коломойски в Руската федерация.

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