Никола Цолов може да стигне до Формула 1 и без титлата във Формула 2 - ето какво му е необходимо

Никола Цолов е лидер във Формула 2 и основен фаворит за титлата през 2026 година. Спечелването на шампионата би било исторически успех за България и възможно най-силният аргумент за място във Формула 1. Любопитното е, че от регулаторна гледна точка Българския лъв не е задължително да завърши първи, за да покрие изискванията за суперлиценз.

Как Цолов може да получи суперлиценз за Формула 1?

След девет от общо 14 кръга пилотът на Campos Racing води със 167 точки – 20 повече от Габриеле Мини и 22 пред Рафаел Камара. Цолов има шест победи, докато двамата му основни конкуренти са с по две. За участие във Формула 1 един пилот трябва да събере минимум 40 точки за суперлиценз в рамките на определения от FIA период.

Първите трима в крайното класиране на Формула 2 получават по 40 точки. Следователно титлата не е задължителна - второто или третото място също ще осигурят необходимия актив на Цолов. Българинът има и 25 точки от второто си място във Формула 3 през 2025 година. Така дори позиция извън първата тройка във Формула 2 може да бъде достатъчна, ако сборът му премине изискваната граница.

Суперлицензът дава право на участие, но окончателното решение зависи от отборите във Ф1

Покриването на условията обаче не осигурява автоматично договор. Суперлицензът дава право за участие, но окончателното решение зависи от отборите. Racing Bulls планира през есента Цолов да проведе тест с по-стар болид от Формула 1. Така той трябва да натрупа необходимия пробег и да се подготви за евентуално участие в официална свободна тренировка.

Ръководителят на Racing Bulls Алън Пърмейн вече определи българина като "следващия на опашката". Титлата във Формула 2 може и да не е задължителна по правилник, но спечелването ѝ би направило много по-трудно решението на Red Bull да остави Цолов извън Формула 1, тъй като ще рискува да загуби много перспективен пилот, желан и от други отбори.