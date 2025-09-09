Отишъл на мач: Мицкоски на гости на Орбан

Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски обяви в профила си в Instagram, че е в Будапеща със синовете си по покана на Виктор Орбан. По покана на унгарския премиер те ще присъстват на футболния мач между националните отбори на Унгария и Португалия.

„Рядко сме заедно и още по-рядко имам възможността да изпълня желанието им. Този път прекарахме един ден с Йован и Антоний... Обещах на Антоний, че ще гледаме Роналдо, а утре Португалия ще играе с Унгария в Будапеща. По покана на моя скъп приятел Виктор Орбан имам удоволствието да прекарам тези два дни с Йован и Антоний в Будапеща“, написа северномакедонският премиер в Instagram.