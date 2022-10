Отлъчен руски свещеник хвали войната в Украйна като джихад, телевизия добавя звукови ефекти (ВИДЕО)

Най-шокиращи са думите на актьора и режисьор Иван Охлобистин. Интересен факт е, че той е бивш свещеник, но е отлъчен от руската православна църква и има забрана да проповядва. Ето какво казва той:

"Това е правилно да се нарече "Свещена война"! Свещена война! Свещена война, защото мюсюлманите имат понятието джихад. Това не е само смъртоносна битка на бойното поле с врага. Това е преди всичко борба с греховете в сърцето. И не е правилно да се счита, че в момента се случва противостояние между колективния Запад и Русия. Всичко е много по-сериозно. Това е битка между доброто и злото, между тъмата и светлината, между Бога и Дявола. Страхувай се, стар свят, лишен от искрена чистота, истинска вяра, истинска мъдрост, управляван от безумци, извратени, сатанисти. Страхувай се! Ние идваме!"

Режисьорът Никита Михалков участва във форум на педагозите от Подмосковието, където също говори за "нечовешки сатанизъм". По думите му днес се води религиозна война.

Twitter каналът Nexta пусна запис, в който се вижда как по време на концерт по случай анексирането на украински територии телевизията изкуствено е допълнила одобрителни викове на публиката. В действителност хората не реагират бурно при истеричните призиви за подкрепа на анексирането на украински земи.

