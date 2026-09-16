Трети филм с българско участие в борбата за номинация за "Оскар": Грузия избра "Гурия"

Министерството на културата на Грузия определи филма "Гурия" на режисьора Леван Когуашвили за официалното предложение на страната за наградата "Оскар" в категорията "Най-добър международен игрален филм". Световната премиера на филма беше на филмовия фестивал във Венеция, в рамките на програмата "Venice Spotlight". "Гурия" е копродукция между Грузия, Швейцария, България, Люксембург, Турция, Норвегия и Саудитска Арабия. Художник по костюмите е Ека Бичинашвили (България), а копродуцент от българска страна е Стефан Китанов (Арт Фест).

"Гурия" е третият филм с български копродуцент, който е предложен за номинация за "Оскар" в категория "Най-добър международен филм". България официално избра филма "Мечтаното прилючение" на Валеска Гризебах за българското предложение за американското отличие. Филмът е копродукция между Германия, Франция, България и Австрия. Филмът е заснет в България с български актьори.

По-рано Канада посочи "Нина Роза" за тяхно предложение за номинация, като в тази продукция българското присъствие също е ключово. В главната роля е режисьорът и актьор Галин Стоев, от българска страна продуценти са Николай Мутафчиев и Любомира Пиперова. Освен Галин Стоев, във филма участват още български актьори, сред които Мишел Цончев, София Станина, Екатерина Станина, Светлана Янчева, Елена Атанасова, Цветан Тодоров, Емил Котев, Мария-Радена Божкова, Стефания Кочева, Димитър Николов, Антонио Димитриевски, Анастасия Колева, Март Лачев, Ева Шуминовска.

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За "Гурия"

Източник: Национален филмов център

"Гурия" е трагикомедия за любовта и приятелството. Действието се развива сред обикновени хора в беден район на областта Гурия – персонажи, които съхраняват човечността си и способността да се радват на живота въпреки трудностите. Заглавието и мястото на действието съвпадат. Гурия – регион в Западна Грузия, простиращ се към Черно море – дава на филма както името, така и визуалната му среда: тук фокусът пада върху ежедневието, човешките връзки и хумора, а не върху политическа хроника.

Началото на 90-те години е тежък период за голяма част от страната след обявяването на независимостта, когато недостигът на стоки и несигурността са част от бита. Авторите на филма пренасят това напрежение в конкретен регион и сред хора, които продължават да обичат, да създават приятелства и да намират повод за смях, пише "Georgian Times".