Гюров: Дизелът може да стигне 2,20 евро, нужни са незабавни мерки

Държавата трябва да се управлява с грижа, а не с предизборна пропаганда. Това написа в профила си във Facebook кандидатът за президент Андрей Гюров. Той посочи, че цената на петрола сорт Брент вече достига 148 долара за барел, като от закупуването на суровината от рафинерията до отражението ѝ на бензиностанциите минават няколко седмици, което създава изпитваната в момента измамна стабилност.

ОЩЕ: Пакет от мерки за цените на горивата: Държавата ще помогне на обществения транспорт, линейките и гражданите (ВИДЕО)

Гюров припомни свое предупреждение от месец март и предупреди, че сегашната цена на дизела от 1,90 евро не е крайната точка, а в рамките на седмици може да скочи до 2,20 евро, което ще повлече след себе си поскъпване на превозите и стоките.

По думите му правителството бездейства и не предлага никакви мерки за защита на гражданите и индустрията, макар те да са нужни незабавно – подобно на реакциите, предприети по време на служебния кабинет.

"Правителството вече разработва ясни мерки за подкрепа на публичния транспорт, на Бърза помощ, а училищния транспорт и не само, а и за подкрепа на българските граждани, които са най-уязвими от покачването на цените на горивата", каза премиерът Румен Радев в изявление пред медиите в Министерския съвет заедно с премиера на Чехия Андрей Бабиш.