Божанов: Напускането на Велева не е достатъчно, Йотова дължи обяснение

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов призова президента Илияна Йотова да заеме ясна позиция и да се разграничи от действията на журналистката Валерия Велева. Издателката на "Епицентър" напусна инициативния комитет на Йотова само часове след като сайтът ѝ публикува лични данни на дете, съдържащи се в експертиза по прокурорското разследване на случая "Петрохан".

"Напускането на Велева не е достатъчно - Илияна Йотова дължи ясно да се разграничи от тези практики и дължи отговор защо я е допуснала в инициативния си комитет. Публикуването на личните данни на пострадали е само повода за нашата реакция", заявява Божанов.

По думите му критиката към публикуването на подобни данни не означава защита на сексуални посегателства срещу деца. Според депутата става въпрос за реакция срещу "ченгеджийските похвати и политическата злоупотреба със случая", които прокуратурата използвала. Още: Заради липса на етика по случая "Петрохан": Божанов призова Йотова да изключи Валерия Велева от инициативния си комитет (ВИДЕО)

Божанов посочва, че "Да, България" подкрепя публичността на информацията по случая "Петрохан", но според него тя не трябва да се постига чрез "контролиран теч на документи през вечно обслужващите задкулисието медии, без съобразяване с рисковете за лицата, които се споменават в тях".

Съпредседателят на партията отправя и въпрос към Йотова защо се е асоциирала с журналист, чийто сайт, по думите му, "дълго време беше партиен официоз на Пеевски, а докато ние бяхме на площадите, Велева критикуваше протеста и бранеше предната власт".

"По този начин Йотова по своя воля се асоциира с целия токсичен пропагандно-прокурорски индустриален комплекс на Пеевски и Борисов. И напускането на Велева далеч не е достатъчно, за да разберем ясната оценка на г-жа Йотова за мръсните методи на задкулисието, чийто инструмент дълги години е била Велева", казва още Божидар Божанов.