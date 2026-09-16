Йотова постави въпроса за Ива Михайлова, Съветът на Европа похвали България за ОМО "Илинден"

Президентът Илияна Йотова е запознала генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе със случая на Ива Михайлова - младата жена със северномакедонско и българско гражданство, която не е допускана за лечение в България, тъй като срещу нея се води съдебен процес в Кочани, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. „Случаят на Ива е прецедент за погазване на човешките права – един житейски случай се превръща в политическа тема“, подчерта Йотова.

Тя е била категорична, че България не може и не иска да се меси в правораздаването в Република Северна Македония, но настоява на Ива Михайлова, която вече има сериозни увреждания, да й бъде осигурен достъп до необходимото лечение.

Йотова е заявила, че страната ни е предложила на Скопие или Ива да бъде лекувана в България, или да бъде изпратен медицински екип от нашата страна за консултация, но северномакедонската страна не се е съгласила. Илияна Йотова ще изпрати подробна информация по случая на генералния секретар.

Ален Берсе, от своя страна, заявил, че Светът на Европа не разглежда индивидуални случаи, но с интерес ще се запознае с настоящия, защото той може да е част от по-общата картина за защита на човешките права. Писмо за Ива Михайлова вече е изпратено до комисаря по правата на човека към Съвета на Европа.

Съветът на Европа е похвалил България за ОМО "Илинден"

Фокус на срещата, в която е участваб и министърът на правосъдието Николай Найденов, е била и приключването на контрола по изпълнението на решенията в групата дела „ОМО Илинден срещу България“ от 2006 г.

Ален Берсе е подчертал, че страната ни отбелязва напредък в конкретното изпълнение на мерките за гарантиране на правото на сдружаване. Той е изразил надежда наблюдението да отпадне през март догодина. В срещата участвал и генералният директор по правата на човека и върховенството на правото в Секретариата на Съвета на Европа Джанлука Еспозито. ОЩЕ: Призив за разследване: Сачева сезира Съвета на Европа за Ива Михайлова