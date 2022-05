Отвратителен натиск върху Украйна от страна на „съюзниците“: Реакцията на експерти на статията на NYT

Планиран „натиск върху Украйна“ – така реагират експертите на въпросната статия, според която Киев трябва да направи компромис.

С довода, че не е в най-добрия интерес на Америка да се потопи в тотална война с Русия, редакционният екип на NYT пише, че на украинските лидери ще им се наложи да вземат болезнени териториални решения.

„Решителна украинска военна победа над Русия, при която Украйна си възвръща всички територии, завзети от Русия от 2014 г., не е реалистична цел“, посочват авторите на статията. И прибавят: „Г-н Путин е вложил твърде много личен престиж в тази инвазия, за да се оттегли.“

Андерс Аслънд, експерт от Атлантическия съвет, се чуди защо Запада се тревожи за запазването на репутацията на руския президент. „Не разбирам защо някой би искал най-лошият човек на земята в момента – Владимир Путин – да може да запази лицето си? Какъв морал отстоявате? Защо не искате той да бъде победен и лишен от власт така, както го искам аз?", пише той в Twitter.

В друг свой туит Аслънд критикува някои европейски лидери, че флиртуват с Русия. Той се обръща директно към Макрон и Шолц да спрат да "глезят Путин" с телефонни обаждания. "Ако не знаете какво да правите, придържайте се към Хипократовата клетва: „Не вреди!“, продължава той.

Американският военен специалист Джон Спенсър, който оглавява отдел за изследвания в Института за модерна война, в профила си в Twitter предлага три условия, след изпълнението на които Украйна може да преговаря за мир с Русия:

„Изтегляне на всички руски войски от суверенната територия на Украйна.

Завръщането у дома на всеки украински гражданин, отвлечен от Русия.

План за плащане на всички разрушения, причинени от незаконното нахлуване на Русия“.

Руският политически активист Гари Каспаров също излезе с красноречив коментар: „Отвратително. Това е същият натиск върху Украйна от нейните „съюзници“, които повтарят линията на Кремъл, че той иска мир, но продължава окупацията и геноцида на Путин. В продължение на 24 часа едни и същи съобщения на Кремъл - в Ню Йорк Таймс, в Би Би Си и от страна на френския външен министър.“

Нататък Каспаров пише в Twitter, че това е все същият стар трик на Путин - "вземете една територия със сила и след това призовайте за прекратяване на огъня".

Каспаров пише и че Франция се е превърнала в троянския кон на Европа в по-голяма степен отколкото даже Унгария. "Външният министър на Макрон каза, че Украйна няма да се присъедини към ЕС до 20 години? Франция се превърна в троянския кон в ЕС повече, отколкото Унгария заради влиянието си. Опитва ли се Макрон да направи по-голям териториален подарък на Путин, отколкото неговият предшественик Саркози направи с грузинските земи?", пита той.

Александър Щерба, бившият посланик на Украйна в Австрия, също не скри емоциите си: „Прочетете прословутата редакционна статия на New York Times. Това, което те не разбират е, че очакването за „трудни решения“ от Украйна (да отстъпи големи територии) означава масов терор и геноцид в тези отстъпени територии. Не можем да храним крокодила с нашите хора. Затова ще се борим със или без съгласието на New York Times“, пише украинският дипломат, цитиран от "Крым. Реалии".

