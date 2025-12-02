Пак дронове в руското пристанище Туапсе, Нидерландия пое ключова точка за доставки на оръжие в Украйна (ВИДЕО)

Дроновете продължават да са господари на нощта, когато говорим за отношенията между Русия и Украйна - в момента те са само на основната "война". И тази нощ има данни за атаки с безпилотни летателни апарати в ключови райони в Русия - отговор на руската въздушна и сухопътна агресия срещу Украйна.

Руското военно министерство съобщава за общо 45 свалени дрона над руска територия тази нощ. Най-много - 14, са свалени над Брянска област. Още 8 са свалени в Краснодарския край, както и 3 над акваторията на Черно море. 6 са свалени над Крим, 5 - над Волгоградска област, а 4 - над Чечения. Губернаторът на Брянска област Александър Богомаз не е съобщил нищо до момента в канала си в Телеграм, но военнопропагандният руски телеграм канал "Два майора" твърди, че щети е понесло предприятието "Мираторг", което се занимава с производство на продукти от месо.

Видеокадри в Телеграм показват, че е имало взривове отново в Туапсе - едно от ключовите руски пристанища в Черно море, основен транспортен хъб на руския суров петрол. Туапсе се намира в Краснодарския край. Също взривове се чуха в района на Илската петролна рафинерия - нито оперативният щаб на Краснодарския край, нито губернаторът на региона Венямин Кондратиев до момента са коментирали - Още: Украинско бум: Стоп на износа на петрол през ключово руско пристанище в Черно море (ВИДЕО)

Взрив отекна и в Раменско, едно от де факто предградията на руската столица Москва - там имаше спиране на тока. Губернаторът на Московска област Андрей Воробьов не е коментирал нищо засега в канала си в Телеграм, кметът на самата Москва Сергей Собянин - също:

An explosion occured in Ramenskoye, Moscow region. Blackouts are reported. pic.twitter.com/i3WIIVSfUj — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 1, 2025

Междувременно в социалните мрежи излезе пореден видеоклип с жители на Мариупол - те пак молят руския диктатор Владимир Путин да ги защити и да не позволи жилищата им да бъдат прибрани от местните власти и дадени на "наши" хора. Най-умилително звучи съждението, че частната собственост в Руската федерация била защитена - точно там, в Русия, където национализацията уж в името на народа, а всъщност в името на управляващата върхушка, е икономическа закономерност:

Stripped of their homes, residents of occupied Mariupol are left with nothing but to beg occupiers for help and cling to fairytales about “compensatory housing.” pic.twitter.com/xI79nlehqS — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 1, 2025

Стана ясно и, че в момента Нидерландия осигурява защитата в района на ключовия полски град Жешов (Жешув) - това е логистичен хъб, през който минават големите доставки на оръжия за Украйна. Там има 300 нидерландски войници, 2 ПВО системи Patriot, ПВО система NASAMS, както и антидрон системи. Нидерландия ще е водещата държава в осигуряване на безопасността на хъба до 1 юни, 2026 година.

