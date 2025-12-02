Украйна удари център за изстрелването на дронове "Шахед" в Крим

Украйна порази цел в окупирания Крим. Става въпрос за района на изстрелване на безпилотните самолети „Шахед“, с които руснаците атакуват страната. За това се съобщава на страницата на Командването на силите за специални операции на Въоръжените сили на Украйна във Facebook. Вражеската цел е била ударена в нощта на 28 ноември.

Още: Нови украински дронове-прехващачи вече свалиха руски реактивни "Шахед"-и (ВИДЕО)

„Подразделенията за дълбоки удари на Силите за специални операции нанесоха успешен удар по района за съхранение и изстрелване на ударни безпилотни летателни апарати тип „Шахед“ в близост до нос Чауда, който се намира на временно окупираната територия на полуостров Крим“, се казва в съобщението.

Още: Огромен пожар: Пламна завод в града, в който произвеждат руските дронове "Шахед"

Отбелязва се, че тази територия, която се намира в южната част на окупирания полуостров, руските окупатори постоянно използват за изстрелване на ударни дронове от различни типове, които нанасят удари по гражданската инфраструктура на Украйна. „Силите за специални операции продължават да предприемат асиметрични действия за подкопаване на настъпателните възможности на руската армия“, уточняват военните.