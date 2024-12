Палят и рушат: Руските пенсионери не спират, телефонните измами работят (ВИДЕО)

Джип се блъсна в оградата и оттам в сградата на военната служба (комисариат) в град Гус-Хрусталний, Владимирска област на Руската федерация. Съответно е избухнал пожар - използваният автомобил е УАЗ, съобщава прокремълският телеграм канал Shot, чийто собственик се намира под санкции от ЕС.

Според информацията, става въпрос за 50-годишен мъж, който е успял да пробие вратите на главния вход на военната служба. След като го направил, той излязъл от колата, запалил я и се опитал да избяга, но бързо бил задържан от руската милиция.

A man in the Russian city of Gus-Khrustalny rammed a military enlistment office with a UAZ vehicle and set his car on fire pic.twitter.com/z7Z7ZD3kfX

A man in the Russian city of Gus-Khrustalny rammed a military enlistment office with a UAZ vehicle and set his car on fire pic.twitter.com/z7Z7ZD3kfX

Shot твърди, че мъжът станал "жертва на телефонни измамници" - написаното от канала е "украински телефонни измамници", както и че пожарът бързо бил угасен.

Още: Кражби за милиарди: Украйна побърква Русия с телефонни измами

Случаят изобщо не е единичен, като случаите на палежи и саботажи от страна на руски пенсионери. Най-често биват палени автомобили, обикновено на милицията, или банкомати. Напоследък има много случаи на хвърляне на петарди и фойерверки на оживени места.

Всичко това се обяснява в Русия с организирана украинска кампания от телефонни измами - подробности научете в този материал: Баби палят полицейски коли и банки: Ало измамници сеят хаос в Русия, ГУР ли е мозъкът? (ОБЗОР - ВИДЕО)

Pensioners in Russia, meanwhile, are also creating a holiday spirit, though a slightly different one.



They set cars on fire, blow up ATMs, and launch fireworks and firecrackers in shopping malls. All, apparently, after some strange phone calls from Ukraine... pic.twitter.com/r9C8Y0y0Dv