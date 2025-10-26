Паника в Кремъл: Путин се страхува от преврат

Кремъл е в паника - изведнъж руският диктатор Владимир Путин има много причини да се тревожи. Руската икономика започва да се срива. Бизнесът е парализиран от високите лихвени проценти, разходите по държавните заеми се покачиха рязко, а министърът на икономиката Максим Решетников предупреди през юни, че страната е „на ръба на рецесия“ . Предупрежденията за потенциална лавина от лоши дългове, която би могла да предизвика финансова криза, се увеличават. Появяват се малки огнища на протест. По-рано този месец стотици хора се събраха на площад „Санкт Петербург“, за да изпеят забранена песен, призоваваща за свалянето на Путин, пише The Telegraph.

Кой е заподозреният?

Когато руските специални части измъкнаха Михаил Ходорковски под дулото на пистолет от частен самолет преди зазоряване в Сибир през октомври 2003 г., това отбеляза ключов момент в ранните години на режима на Владимир Путин.

Ходорковски, който контролираше петролната и газова компания Юкос, по това време беше най-богатият човек в Русия и открито критикуваше президента. Той стана първият олигарх, вкаран в затвора, след като Путин предприе решителни мерки срещу всеки признак на несъгласие.

Последвалото унищожаване на Юкос беше началото на края на всякакъв вид пазарна икономика или прозрачност в Русия. Почти точно 22 години по-късно Русия е тоталитарна държава. И Путин очевидно отново смята Ходорковски за заплаха.

Този месец руската Федерална служба за сигурност (ФСБ) обвини Ходорковски, който сега живее в изгнание в Лондон, и 22 членове на Руския антивоенен комитет в планиране на преврат.

Според ФСБ, комитетът, създаден, за да се противопостави на войната на Русия в Украйна, се бори за „насилствено завземане на властта и сваляне на конституционния ред в Руската федерация“.

Ходорковски казва, че твърденията са лъжи. Кремълолозите казват, че това е ясен знак за ново чувство за уязвимост в сърцето на руската държава.

„Това ни показва, че Кремъл е параноичен“, казва Джон Хърбст, старши директор на Евразийския център на Атлантическия съвет и бивш посланик на САЩ в Украйна. „Путин търси врагове, с които да се опита да подкрепи режима си", посочва още той. ОЩЕ: The Moscow Times: Путин го е страх от нов опит за преврат

Проблемите в Русия

Междувременно Украйна агресивно засилва атаките си с дронове срещу руски петролни рафинерии, което нанася удар върху доставките на петрол в страната. Сега Доналд Тръмп затяга нещата. След разочарование от липсата на напредък за прекратяване на войната в Украйна, президентът на САЩ обяви нови санкции срещу две от най-големите руски петролни компании в сряда. Индия и Китай, основните купувачи на руски петрол от началото на войната, реагираха с ограничаване на покупките. Това заплашва да прекъсне ключовите приходи от петрол за военната машина на Путин – и за руската държава.

„За първи път от три години и половина Русия наистина страда“, казва Тимъти Аш, асоцииран сътрудник в програмата за Русия и Евразия на Chatham House. „Мисля, че има известна паника".

Снимка: Getty Images

Задава се банкова криза

Руската икономика досега е била забележително устойчива по време на войната с Украйна, противопоставяйки се на прогнозите за колапс след първоначалната вълна от световни санкции. Една от причините, поради които досега е устояла на бурята, е, че Кремъл е накарал банките да отпускат заеми на отбранителни компании, вместо просто да използват държавни средства.

За да направят това, им даде зелена светлина да отпускат заеми без обичайните кредитни проверки или резерви за покриване на потенциални неизпълнения. „Те финансираха войната със заети пари през цялото време, просто това не се отразяваше в баланса на държавата“, казва Крейг Кенеди от Центъра за руски и евразийски изследвания „Дейвис“ към Харвард. ОЩЕ: Зле сме с инфлацията, но ще се оправим: Промяна в руската основна лихва и залп от политически критики (ВИДЕО)