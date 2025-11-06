Папа Лъв XIV остро критикува политиката на САЩ към мигрантите

Папа Лъв XIV призова за "задълбочено размишление" върху начина, по който се отнасят към мигрантите в САЩ. Според папата в САЩ много хора са дълбоко засегнати от противоречивата политика на масово депортиране, предаде BBC, цитирани от БТА. В една от най-силните си критики досега към администрацията на американския президент Доналд Тръмп, първият папа, роден в САЩ, също предупреди, че бомбардировките на Америка срещу венецуелски кораби, заподозрени в превоз на наркотици, рискуват да засилят напрежението в региона.

Задълбочено размишление

Излизайки, за да се обърне към телевизионни камери пред папската си резиденция в Кастел Гандолфо и предлагайки да отговори на "един или два въпроса", папа Лъв XIV заяви, че има хора, които живеят в САЩ "от години, без никога да създават проблеми.

По думите му има хора в САЩ, които са дълбоко засегнати" от твърдата политика на Тръмп по отношение на миграцията. Говорейки на английски и обръщайки се директно към американска аудитория, той повтори католическото убеждение, че всеки християнин в крайна сметка ще бъде съден по това как е посрещнал "чужденеца".

Първоначално, след избирането му през май, коментарите на Лъв XIV относно геополитиката бяха предпазливи. След това миналия месец той използва думата "нечовешки" по отношение на водените от Тръмп репресии, припомня BBC.

