Папата: Не се страхувам от администрацията на Тръмп

„Не се страхувам от администрацията на Тръмп. Това е, което вярвам, че съм призван да правя, и това, което Църквата е призвана да прави", каза папа Лъв XIV, предаде френският вестник Le Monde. Главата на Римокатолическата църква реши да отговори на критиките на Тръмп няколко часа след това в самолета за Алжир. Папата пристигна в Алжир в понеделник сутринта за изключително символично двудневно посещение, първото на папа в тази предимно мюсюлманска страна, родното място на Свети Августин. След това се очаква той да остане в Африка около десет дни.

Дебатът с Тръмп

В напрегнат международен контекст поради войната в Близкия изток, американският президент отправи тирада срещу папата, заявявайки, че той не му е "голям фен", като критиката на Тръмп идва след думи на Лъв XIV срещу войната.

„Нямам намерение да влизам в дебат с него“, заяви папата в самолета в понеделник, добавяйки, че „посланието винаги е било едно и също: да се насърчава мирът. Той добави, че казва това на всички световни лидери, не само на Тръмп.

Тръмп и папата не гледат на външната политика еднакво

Папата също така потвърди, че не е „един от политиците. "Ние не гледаме на външната политика – както той я нарича – от същата гледна точка, както папата.