Папата с важно послание за постите

Постите започват седем седмици преди Възкресение Христово, като те целят да подготвят християните за голямото събитие на Възкресението.

Ето какво написа главата на римокатолическата църква.

"Пътят на бедността и себеотричането (пост), загрижеността и делата на любов към нараненото човечество (милостиня) и познатият диалог с Отца (молитвата) ни позволяват да въплътим искрена вяра, жива надежда и активна благотворителност", казва папа Франциск.

Припомняме, че папата отмени ангажиментите си в първата седмица на Великия пост, като причината за това е, че той и висши служители на Римската курия посвещават тези дни на частни, молитвени духовни упражнения. ОЩЕ: Папата отмени ангажиментите си

The path of poverty and self-denial (fasting), concern and acts of love for wounded humanity (almsgiving), and familiar dialogue with the Father (prayer) make it possible for us to incarnate a sincere faith, a living hope, and active charity. #Lent