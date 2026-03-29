Правителството на Гюров:

Разследване: Орбан купува гласове и заплашва най-бедните да ги лиши от помощи

29 март 2026, 11:13 часа 441 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Унгарският премиер Виктор Орбан и партията му "Фидес" масово подкупват избиратели в най-бедните региони на Унгария. Това се случва точно преди парламентарните избори в страната, които ще се проведат на 12 април. На хората се плаща по 150–170 долара да гласуват "правилно", дават им се дърва за огрев, лекарства и дори им се предлагат временни работни места.

Още: Орбан унижен в Европарламента: Не сте патриот, а полезен идиот за Русия и Китай

Разкритията са направени от унгарско журналистическо разследване, озаглавено "Цената на гласа", предаде беларуската опозиционна медия NEXTA.

Журналисти показват и доказват със свидетелски показани и кадри, че представители на Виктор Орбан обикалят унгарските села и буквално купуват гласове. Тези унгарци, които отказват "подкрепата на "Фидес", са заплашвани, че ще бъдат лишени от полагащи им се права - например социални помощи.

Забележително е, че първоначално разследващите журналисти са искали само да съберат доказателства за подкупи на избиратели, но в крайна сметка са разкрили цяла система, която цинично експлоатира уязвимостта на социалните групи в неравностойно положение, където хората буквално се борят за оцеляване.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Буквално преди часове Орбан си изпусна нервите на свой митинг - а как той може да спечели и защото "си е нагласил" отдавна избирателната система.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Унгария Виктор Орбан унгарски парламентарни избори
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес