Разследване: Орбан купува гласове и заплашва най-бедните да ги лиши от помощи

Унгарският премиер Виктор Орбан и партията му "Фидес" масово подкупват избиратели в най-бедните региони на Унгария. Това се случва точно преди парламентарните избори в страната, които ще се проведат на 12 април. На хората се плаща по 150–170 долара да гласуват "правилно", дават им се дърва за огрев, лекарства и дори им се предлагат временни работни места.

Разкритията са направени от унгарско журналистическо разследване, озаглавено "Цената на гласа", предаде беларуската опозиционна медия NEXTA.

Журналисти показват и доказват със свидетелски показани и кадри, че представители на Виктор Орбан обикалят унгарските села и буквално купуват гласове. Тези унгарци, които отказват "подкрепата на "Фидес", са заплашвани, че ще бъдат лишени от полагащи им се права - например социални помощи.

Забележително е, че първоначално разследващите журналисти са искали само да съберат доказателства за подкупи на избиратели, но в крайна сметка са разкрили цяла система, която цинично експлоатира уязвимостта на социалните групи в неравностойно положение, където хората буквално се борят за оцеляване.

Буквално преди часове Орбан си изпусна нервите на свой митинг - а как той може да спечели и защото "си е нагласил" отдавна избирателната система, научете -