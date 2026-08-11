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Шампионска лига НА ЖИВО: Кайрат 0:1 Левски (ВИДЕО)

11 август 2026, 19:11 часа 2793 прочитания 0 коментара

Левски продължава похода си в Шампионска лига, като е само на крачка от заветните плейофи за влизане в основната фаза на най-комерсиалния клубен турнир. "Сините" минаха през битки с Борац Баня Лука и Университатя Крайова, за да стигнат до третия предварителен кръг, в който се изправят срещу участника от миналогодишното издание на Шампионска лига Кайрат Алмати. Днес, на 11 август, от 18:00 ч. ще се изиграе реванша между двата отбора.

КЪДЕ ДА ГЛЕДАМЕ КАЙРАТ - ЛЕВСКИ

Развой на мача Кайрат - Левски

Кайрат очаквано опита да упражни натиск в първите минути, рискувайки повече в нападение. Левски обаче показа съобразителност и се възползва от по-откритата игра на съперника. В 13-ата минута Рейналдо получи пространство пред себе си и напредна с топка в крака, стигайки до границата на наказателното поле на съперника. Той опита остър удар от 20-на метра разстояние, който бе насочен към близкия ъгъл, а стражът на Кайрат стигне до топката, но не успя да я отклони достатъчно, за да предотврати гол във вратата си - 0:1 за Левски!

В 19-ата минута Сержиньо успя да се измъкне по десния фланг към наказателното поле, откъдето опита хитро подаване по земя успоредно до голлинията, но Евертон Бала се размина с топката на далечната греда. В следващите минути и двата тима бяха по-предпазливи, като Левски ограничи шансовете на съперника, но и не успя да стигне до нещо опасно пред противниковата врата. В 41-вата минута Рейналдо имаше страхотен шанс да удвои. Той излезе на чиста позиция за гол, но не успя да вкара - голям пропуск за "сините".

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В края на първата част Левски организира бърза контраатака, при която се озова в ситуация двама на двама. Рейналдо трябваше да се надиграва с противников защитник или да стреля директно, като избра втората опция и изпрати топката над вратата. След почивката се откри още една голова възможност пред Рейналдо: той се оказа сам и от чиста позиция опита удар, но уцели греда. В 67-ата минута Левски удари още една греда след удар на Сержиньо от границата на наказателното поле. В ответната атака пък Кайрат пропусна много добър шанс да изравни.

Рейналдо

Преди мача Кайрат - Левски

В първия двубой Левски имаше голяма доминация на "Герена", като завърши срещата с над 70% притежание на топката. Въпреки непрестанните си атаки, "сините" отбелязаха единствения гол в срещата чак във втората минута на добавеното време. Така ценното попадение беше дело на новото попълнение Сержиньо.

Левски - Кайрат

Макар и минимална, тази победа дава на Левски значително предимство. "Сините" влизат в реванша една крачка пред съперника си, като дори равен резултат им гарантира класиране в плейофите, където чака АЕК Атина. През уикенда Левски победи Локомотив Пловдив с 2:0, като затвърди силната си форма както в Европа, така и в България.

Стартови състави

Кайрат Алмати: Анарбеков, Касабулат, Широбоков, Африко, Мата, Байбек, Оксанен, Мринский, Мендонса, Юкола, Гуал

Левски: Светослав Вуцов, Алекс Сентейес, Никола Серафимов, Кристиан Димитров, Алдаир Невеш, Сержиньо, Гашпер Търдин, Мехди Мубарик, Рейналдо, Евертон Бала, Армстронг Око-Флекс

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Шампионска лига Левски Кайрат
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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